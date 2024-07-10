在餐廳大號沒衛生紙怎辦？ 苦主用「這招」自救引8萬網朝聖

許多餐廳或其他場所的公廁，會提供衛生紙給民眾使用，但總會有工作人員來不及補充，導致民眾陷入無紙可用的窘境。示意圖。（資料照）

2024/07/10 19:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多餐廳或場所的公廁，會提供衛生紙給民眾使用，但總會有來不及補充，導致民眾陷入無紙可用窘境。一名男子日前到某餐酒館用餐，期間跑去廁所解決生理需求，卻在如廁後發現沒衛生紙，不過後來他靠「1招」成功自救，方法曝光，吸引8萬名網友朝聖，更紛紛直呼「太聰明了！」。

一名餐酒館工作人員6日在社群平台Threads發文，內容是分享日前來店消費的顧客，所發生的一件糗事。原PO表示，他們的餐廳設有電話，通常都是顧客打電話來預約訂位，因此日前接到一通電話時，他並沒有多加思考，直接開口詢問對方，「您好，請問需要訂位嗎？」結果對方卻沒做出預想中的回答，說出日期、訂位人數的資訊，反而開口向他表示，「我需要衛生紙。」

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聽到對方說出這句話，原PO對此滿頭問號，不曉得究竟發生什麼事情，於是請對方再說一次，接著電話另一頭的人進一步說明，「我在你們廁所，男廁沒衛生紙了」，讓他瞬間反應過來，並表示馬上拿過去。原PO表示，當他拿著衛生紙去救人時，半開玩笑地告知對方，「哈嚕，我來救你了」，受困顧客則是默默開門，伸出一隻手拿。

原PO還透露，受困顧客事後跟他抱怨，他在上完廁所後卻發現沒有衛生紙，本來有先撥打電話給朋友求救，卻沒一個人接電話，話語間似乎充滿無奈。對於這起尷尬事件，原PO忍不住感慨，有時候衛生紙真的可以救你一命，更幽默表示，「以後看到路上發衛生紙，記得要拿喔！」。

貼文曝光後，吸引高達8萬名網友朝聖按讚，並紛紛留言表示，「他應該在廁所很久了，你救了他！」、「好好笑，還知道打給店家，太聰明了吧」、「朋友接了更慘，跑去廁所笑他，還PO限動」、「好險老闆有接電話，不然真的直接卡在廁所」、「所以上大號一定要配手機，是有它的道理在的」、「幸好朋友沒接，不然直接先大笑一番，拿著衛生紙還要發限時動態」。

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