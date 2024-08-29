雲林好好玩！ 張泰山助拍宣傳影片衝2000萬觀光人次

雲林觀光大使張泰山與虎尾國中布袋戲社團學生一起拍攝雲林觀光宣傳影片，希望今年能達到2000萬觀光人次目標。（縣府文觀處提供）

2024/08/29 21:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕交通部統計，累計至今年7月雲林觀光人次達1700萬人，為達2000萬人次新里程碑，雲林縣府邀請今年的雲林觀光大使張泰山拍攝觀光宣傳影片，介紹下半年從9月起陸續登場的系列活動，邀請全國民眾來雲林旅遊。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，雲林擁有豐富的文化與自然資源，觀光發展策略以上半年瘋女神（媽祖），下半年瘋男神（布袋戲男主角）為主軸，逐步打造出雲林獨特的觀光知名度，觀光人次逐年增加，今年至7月已突破1700萬人次，有信心到年底可達到2000萬人次目標。

請繼續往下閱讀...

陳璧君表示，邀請張泰山拍攝宣傳影片，主要是宣傳下半年一系列精彩活動，包括詔安客家文化季、國際偶戲節、台灣咖啡節及石壁森林療癒季等，影片中張泰山與虎尾國中布袋戲社團學生一起表演布袋戲、與鳯山館國武術藝文推廣協會副理事長程泓福比武及表演開口獅，將武術、布袋戲、咖啡及雙十煙火巧妙連接，引起大家的興趣及期待。

一起拍攝觀光宣傳影片的虎尾鎮長林嘉弘指出，10月虎尾很熱鬧，有10月10日在虎尾高鐵特定區施放的雙十煙火、9月26日至10月13日的雲林國際偶戲節等一連串活動，歡迎大家來虎尾小鎮觀光。

文觀處說，雲林下半年精彩活動有9月14日至10月11日詔安客家文化節，10月5日、6日西螺大橋藝陣文化祭，9月26日至10月13日國際偶戲節，10月26、27日及11月1日至3日台灣咖啡節，11月草嶺石壁森林療癒季。

草嶺石壁孟宗竹林為世界竹地標也是森林療癒基地，這幾年吸引許多遊客前往體驗。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法