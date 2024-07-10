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仲夏寶島號7/13啟程！ 「蒸機女王」CT273行駛玉里＝台東

台鐵仲夏寶島號將在7月13日正式啟程。（圖由台鐵公司提供）

台鐵仲夏寶島號將在7月13日正式啟程。（圖由台鐵公司提供）

2024/07/10 15:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵仲夏寶島號將在7月13日正式啟程！由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車附掛莒光號車廂行駛於玉里到台東間，預計共開行3趟車次，沿途停靠玉里、富里、池上、山里及台東等站。

台鐵公司表示，為振興花蓮地區觀光，首航當日將在玉里車站快閃店限定販售「簡約工字軌316不鏽鋼方型便當盒」售價650元，免費贈送扇庫停車再開提袋，優惠只有限量30組。

另外，配合花東地區CT273蒸汽機車為主軸，台鐵公司規劃蒸氣火車周邊商品，包含精緻領帶夾、造型抱枕、保溫提袋、行李吊牌及造型微型積木、立體紙雕卡片，數款限定商品結合蒸汽火車元素。

台鐵夢工場花蓮店限定推出自7月13日起至8月31日購買指定商品加價購活動，包括加價150元購買自行車魔術頭巾；加價99元購買太魯閣之美磁鐵書籤組，或保溫瓶專用束口袋。加價購商品庫存依門市實際庫存，商品數量有限，售完為止。

台鐵公司表示，配合活動特別推出2024仲夏寶島號餐盒，獨具花蓮特色的「剝皮辣椒風味雞便當」即將在玉里快閃店1日限定，當日限量販售50個，每個售價150元。主菜選用花蓮老字號品牌的剝皮辣椒，雞肉則先由主廚精心調製的醬汁醃製後切丁，再與剝皮辣椒一同拌炒，配菜有金針炒菇、青花菜、玉米筍、地瓜及特別調製的養生五色豆，最後再配上開胃又解膩的梅漬蘿蔔球。

台鐵仲夏寶島號將在7月13日正式啟程。（圖由台鐵公司提供）

台鐵仲夏寶島號將在7月13日正式啟程。（圖由台鐵公司提供）

台鐵仲夏寶島號將在7月13日正式啟程。（圖由台鐵公司提供）

台鐵仲夏寶島號將在7月13日正式啟程。（圖由台鐵公司提供）

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