「（火旁）人市集」新12攤商出爐！

苗栗市公所舉辦「（火旁）人市集~食神爭霸戰」，評選出12家包括燒烤、越南美食、客家麻糬、冰果、甜品等攤商進駐，讓苗栗人「下午茶」的選擇更豐富多元。 （圖由苗栗市公所提供）

2024/07/10 15:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所斥資700萬元改善「中苗鐵路高架橋商場」，提升環境品質，並連結在地特色民俗「（火旁）龍」發想，命名為「（火旁）人市集」，新增12個攤位，今（10）日辦理「食神爭霸賽」評選出12家包括燒烤、越南美食、客家麻糬、冰果、甜品等攤商進駐，讓苗栗人「下午茶」的選擇更豐富多元。

苗栗市公所舉辦的「（火旁）人市集~食神爭霸戰」，今天上午於北苗市場2樓舉行比賽，14支參賽隊伍各展現創意，端出拿手料理，現場陣陣撲鼻香令人食指大動。最終經75位評審團依個人試吃喜好評分出12支隊伍進駐（火旁）人市集，並可得獲得公所提供的1萬元創業啟動金。

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市公所表示，12支隊伍分別為客庄美味獎的徐小姐麻糬坊、客庄食材獎的I-yo餐食手作、客庄吮指獎的麒哥燒烤、人氣好味獎的三寶隊（西式餐飲）、最佳風味獎的水金哥甘草芭樂、專家推薦獎的阿勝美味廚房（素食養生麵線）、最佳賣相獎的西貢越南美食、最佳組合獎的新住民廚房、最佳技巧獎的職人手作餃研究所（黃金煎餃）、最佳創意獎的MIKA雞蛋糕、最佳潛力獎的喬一夏（珍珠肉圓）、色彩繽紛獎的涼涼冰果店。預計8月底起陸續進駐。

苗栗市南區鐵路高架化後，公所運用高架下方空間，在中苗里設置籃球場、兒童設施及商場攤販空間，攤商當中不乏在地老字號「阿鄭伯古早味小吃」等美味平價美食，成為苗栗人「下午茶」聚集地。

因商場空間老舊，市公所推動改善，保留商場原有風味，但重新設置新門面，新增12個攤位，並統一攤位招牌樣貌，並命名為「（火旁）人市集」，嶄新的空間吸引不少有意創業民眾詢問進駐方式，市公所遂辦理市集攤商徵選比賽。

獲專家推薦獎的阿勝美味廚房（素食養生麵線）。（圖由苗栗市公所提供）

獲最佳組合獎的新住民廚房。（圖由苗栗市公所提供）

獲最佳潛力獎的喬一夏（珍珠肉圓）。（圖由苗栗市公所提供）

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