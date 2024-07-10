台日大港水果祭首度移師高雄 8/24高流海風廣場分享果香

:陳其邁致贈片山和之代表高雄在地六龜山茶。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/10 08:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之首度拜會高雄市長陳其邁，雙方就未來深化台日交流領域交換意見；陳其邁同時宣布，今年首度攜手日台交流協會，在8/24、8/25共同舉辦「2024台日大港水果祭」，邀請國際好友、全台民眾，到高雄流行音樂中心享受台日水果的鮮甜。

陳其邁表示，台日關係因地理位置與歷史淵源，加上歷經地震及疫情等困境的互相援助，累積深厚感情與羈絆，高雄不只與熊本、八王子、佐渡等友好城市維持頻繁互動，也是日本企業在台投資最多的城市！

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陳其邁提及台日應建立緊密的經濟戰略夥伴關係，打造強健經貿生態系，並全面強化在文化教育等領域的實質合作，他也特別感謝日交高雄事務所長奧正史，到任以來非常支持及參與市府多項活動，是高雄非常好的好朋友，對促進高雄與日本的連結更扮演重要角色。

日交台北事務所片山代表表示，「39年前曾經訪問高雄，今日再訪真的感受到高雄的蛻變」，高雄不僅城市發展進步，唐吉軻德、日航酒店等日本企業亦落腳高雄，高雄與日本地方政府間的交流也十分密切，去年翡翠騎士及橘色惡魔吹奏樂部在高雄演出受到熱烈歡迎，樂見與高雄持續開展各項合作。

片山代表也分享至紅毛港保安堂向安倍晉三前首相銅像致意時，深感台灣民眾對日本的溫暖，相當感動也感謝，強調「目前日台關係非常良好，台灣是日本極為重要的夥伴與朋友，過去地震及疫情期間雙邊相互幫助，也體現了善的循環」。

過去兩年日交皆在台北凱道舉辦台日水果祭活動，此一象徵台日友好的年度盛會，今年首度移師高雄，規模也將比往年更盛大，8/24至8/25「2024台日大港水果祭」將在海風廣場登場，不只有日本空運來台的當季水果，更加入高雄元素，水果風味的飲料甜點及冰品都將納入活動，讓國人更瞭解台日農產品特色，也是台日農產品貿易發展密切的展現。

日交台北事務所片山和之代表拜會高市府，與市長陳其邁就經貿、農業、觀光、文化、教育等領域交換意見。（記者王榮祥翻攝）

片山和之代表（左四）、奧正史所長（左三）、高雄市長陳其邁邀請國內外好朋友，八月到高流海風廣場享受日交與高市府首度合辦的「2024台日大港水果祭」。（記者王榮祥翻攝）

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