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億載金城搶先開放 「阿姆斯脫朗前膛砲」復刻模型亮相

台南市首次公開億載金城「阿姆斯脫朗前膛砲」復刻模型。（台南市政府提供）

台南市首次公開億載金城「阿姆斯脫朗前膛砲」復刻模型。（台南市政府提供）

2024/07/09 17:04

〔記者王姝琇／台南報導〕台南億載金城即日起開放部分園區供參觀，首次公開「阿姆斯脫朗前膛砲」復刻模型，讓旅客穿越到140多年前，體驗億載金城鎮守海防、護衛台南海域的歷史現場。

1874年爆發牧丹社事件，時任受命欽差大臣沈葆楨認為有必要興建大型砲台，保衛府城安全，於是籌建「億載金城」，配置「阿姆斯脫朗砲」，象徵台灣海防軍事發展向近代化邁出一大步。

文化局指出，2026年即將迎來億載金城建竣150週年，經研究，日治時期《臺灣寫真帖》老照片、國外阿姆斯脫朗砲圖說，及考究測量原砲座基地軌道、軸臼等紀錄，以適合於戶外展陳的玻璃纖維復刻打造1：1阿姆斯脫朗前膛模型砲，設置於園區西北角初設大砲原址。

文化局補充說明，億載金城3月閉園進行入口意象及景觀優化作業，包含停車場地坪及城前廣場鋪面重新鋪設、既有建物移設並新增廊道棚架、優化人行及車行動線等，整體改造工程預計年底完工。即日起搶先開放部分園區供民眾參觀，除了可近距離觀賞復刻的模型砲，也可見到昔日砲軌的遺跡，提升遊客文化體驗臨場感，達到文化資產教育目的。

億載金城今年3月閉園進行入口意象及景觀優化作業，整體改造工程預計年底完工。（台南市政府提供）

億載金城今年3月閉園進行入口意象及景觀優化作業，整體改造工程預計年底完工。（台南市政府提供）

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