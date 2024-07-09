挪用河濱公園修繕經費辦水舞 王欣儀批北市府拿市民生命開玩笑

國民黨台北市議員王欣儀指出，水利處挪用預算以致河濱公園設施緊急修繕工程喊停，質疑水利處熱衷辦水舞，不顧河道雜草蔓生。圖為天母磺溪堤。（王欣儀辦公室提供）

2024/07/09 16:57

〔記者詹湘淇／台北報導〕今年台北市河濱公園設施緊急修繕工程遭質疑將開天窗，國民黨台北市議員王欣儀指出，水利處今年原預定辦理「全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程」發包作業，卻挪用920萬預算辦理「2024水舞嘉年華」，因此取消河濱公園修繕工程發包，批市府拿市民生命安全開玩笑。

王欣儀指出，經查水利處今年原預定辦理「全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程」發包作業，但因在年初已挪用920萬經費辦理「2024水舞嘉年華」，因此確定今年已無經費，不會發包河濱公園設施修繕工程。

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王欣儀批評，市府自己曾發新聞稿稱「河濱公園使用率高，相關設施維護修繕需求也增高」，證明河濱公園設施隨時都可能損壞，影響使用者安全，需要立即進場修復，相關開口合約也都必須預先招標，以備不時之需。王欣儀酸，水利處是自認為「老天爺」？十足把握今年都不會有緊急狀況？年初就先將相關經費挪用來辦水舞，倘若河防設施有緊急修繕需求，要如何因應？

王欣儀指出，她調閱資料後發現，「全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程」常用來處理河濱公園欄杆損壞修繕或安全護欄、柵門、閘門等設置及河道與周邊堤坡清理，以維護民眾使用安全。去年度原本編列1300多萬預算，因為修繕項目較多，還追加預算1700多萬、申請災準金450萬，總經費高達2200多萬，且執行率99.97%。

王欣儀表示，緊急修繕維護工程開口合約執行率極高，顯見需求量龐大，但今年卻為了辦水舞嘉年華挪用預算，還排擠水利處原工作項目所需經費，涉嫌違反《預算法》多條相關規定，主計處應速派員調查，市府也應檢討改進，否則根本毫無財政紀律可言。

王欣儀說，市府既然想將水舞嘉年華規劃為常態性活動，打造成北市觀光新亮點，就必須針對活動特性編列相對應的科目預算，預算編列也應回歸常態，不能再重蹈覆轍、暗渡陳倉，拿緊急修繕的錢來辦水舞，用市民生命安全來開玩笑。

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