「環騎台北」河濱認證 新推12款徽章

「環騎台北河濱自行車挑戰認證」活動，7 月1日起進入第3輪，推出全新12款完騎徽章。（台北市水利處提供）

2024/07/06 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕「環騎台北河濱自行車挑戰認證」活動，自七月一日起進入第三輪，將廣受車友喜愛的完騎徽章—「台北蓋水彩繪人孔蓋」金屬徽章提高為每月兩千枚，並推出全新十二款，只要分別完成「挑戰騎」與「輕鬆騎」兩項任務，各前一千名完成者即可獲取，兩項任務不能重複領取。

台北市水利工程處規劃「台北市自行車環狀線」環騎路線，現已完成全長一一二公里的河濱自行車道路網建置，透過籌辦「環騎台北」河濱自行車每月挑戰認證任務，鼓勵民眾認識河濱自行車道，並培養長期且持續的運動習慣。

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水利處指出，今年七月一日至明年六月卅日止，環騎台北」活動進入第三輪，分為一次騎完全長約六十六公里的「挑戰騎」，以及當月在台北市河濱自行車道累積里程數達六十六公里的「輕鬆騎」，完成任務的前一千名即可獲得「台北蓋水彩繪人孔蓋」金屬徽章，今年推出全新十二款樣式。

水利處表示，許多車友一開始是受作工精美的完騎徽章吸引，踏上「環騎」之路，現在則是回饋感覺變得更健康、有活力，從而養成運動習慣；參加資格不設限，但需自行準備可GPS定位及上網功能的智慧型手機，並下載活動APP，全程記錄自行車騎乘軌跡。

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