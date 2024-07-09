模範爸朱明義當黑手養大海外求學子女 侯友宜向孫女讚：100分好阿公

侯友宜拜訪模範父親朱明義家，朱明義與侯友宜話家常。（記者陳奕劭攝）

2024/07/09 16:40

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市模範父親代表朱明義，初中畢業後從「黑手」當起，創業後在業界闖出名堂。雖然工作忙碌，朱明義仍親自檢查作業，鼓勵向外求學。孩子長大後，朱明義假日在大豹溪守護遊客安全，也與同好組成「新北大樂隊」，認真享受生活。新北市長侯友宜今天（9日）至新店區拜訪朱明義，向在海外視訊的孫女稱讚「他是一百分好阿公」。

朱明義今年70歲，現在是新店區某修車廠老闆，他自幼父親離世，為分擔家計，初中畢業後從「黑手」當起，他發現其他師傅無法讀懂進口車手冊，於是努力自學外語。獨立創業後，他能與外國工程師溝通，以先進技術解決許多問題，在業界一枝獨秀。

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朱明義育有3女1兒，雖然創業後工作忙碌，他下班後仍親自檢查孩子作業，留下溫馨加油小語，更鼓勵子女旅外求學，如今朱明義的女兒娶了英國女婿，當起了英國孫女的阿公。

孩子長大後，朱明義加入紅十字會當救生員，假日在大豹溪守護遊客安全，也重拾音樂愛好，與同好組成「新北大樂隊」，每周在福和橋下演出，每天規律運動、練習音樂，過著多采多姿的晚年生活。

侯友宜今天前往朱明義家中祝賀，朱與侯友宜一同演奏薩克斯風，分享過去的經歷，令侯讚譽有加，侯友宜更向遠在英國視訊的孫女稱讚「他是一百分好阿公」。因為朱明義愛好音樂，侯友宜贈與他薩克斯風背帶，邀請他參加表揚大會，朱明義回贈「土蜂蜜」，展現十足好客熱情。

侯友宜拜訪新北市模範父親，朱明義與侯友宜演奏音樂。（記者陳奕劭攝）

侯友宜與朱明義全家合影，手機人物為在英國的孫女。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜拜訪模範父親，與朱明義全家合影。（記者陳奕劭攝）

侯友宜拜訪朱明義家，贈送薩克斯風背帶。（記者陳奕劭攝）

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