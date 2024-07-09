從陸路延伸至水岸 台南海安街道美術館13件新設藝品搶先看

都發局特別策畫海安街道美術館擴展計畫「城市的故事，從這裡開始」，將於7月13日正式開幕。（圖由都市藝術工作室提供）

2024/07/09 14:43

〔記者王姝琇／台南報導〕台南海安街道美術館邁入20年，適逢臺南400，都發局特別策畫海安街道美術館擴展計畫「城市的故事，從這裡開始」，將於7月13日正式開幕。此次擴展新設共13件藝術作品，佈展範圍由海安路的民族路至府前路區段中央軸帶間，延伸至運河畔及大涼生態公園。

都發局指出，本次策展納入河港元素，引領民眾隨著帆影、船笛、水文，航入府城故事主軸，並設置大型裝置藝術，呈現日夜共影交織多變的環境視覺、聲光、科技、互動、遊戲等藝術作品。不僅形塑出古都的新城市風格，也使歷史空間成為富有藝術人文氣息的城市綠園道。

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都市藝術工作室藝術總監杜昭賢分享道，此次海安路主要作品《時空–瀑布》，也是開幕地點的主角，團隊於運河邊打造一個橫空出世、超現實的瀑布，此作品揭示台南4個世紀以來，以「水」為元素連貫古今、穿越時空的不變主題。

而此次擴展新設共13件藝術作品，包含通風塔大型作品5件、街道家具6件、運河區域水岸藝術作品2件，展示地點從已陸化的海安路，延伸至仍位於水岸邊的河樂廣場旁及大涼生態公園，讓民眾的足跡與視野，隨著藝術作品，從歷史水域遺址走向真實的水岸邊。

都發局長徐中強表示，海安街道美術館以五條港流經範圍的海安路為主動線，由民族路東可連接至400年前荷蘭人落腳的普羅民遮城（現赤崁樓），西由運河則可連接至航向世界的安平港，「走在海安街道美術館，可說是站在城市故事的起點，跟著藝術作品，穿越台南400年時光，感受台南的過去、現在與未來。」

2024「海安街道美術館擴展計畫」將於7月13日開幕，展期1年，開幕當天邀請藝術家團隊「身知島」，以現代舞表演融合主燈燈光變化進行演出。同時亦邀請曾入圍第29屆金曲獎最佳樂團獎的「甜約翰」樂團，精選搭配展覽主題，演唱與城市故事相關的歌曲。

此外，7月14日在河樂廣場更加碼親子、素人與身知島的共創演出，接連兩天（7月13、14日）以舞蹈、音樂、藝術裝置共同為全新檔期的海安街道美術館揭開序幕。

《歡喜踅呀踅》。（圖由都市藝術工作室提供）

《魔女的海安極速飛行》。（圖由都市藝術工作室提供）

《喜樂之流》。（圖由都市藝術工作室提供）

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