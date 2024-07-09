北北基桃赴首爾拚觀光 基隆推薦鷄籠中元祭、海洋老鷹嘉年華

基隆老鷹嘉年華活動，吸引許多民眾來朝聖。（記者盧賢秀攝）

2024/07/09 14:33

〔記者盧賢秀／基隆報導〕韓國觀光客是北台灣重要景點重要客源，基北北桃4市首度手組成觀光代表隊，率百名觀光業者組團前往韓國首爾推北台灣「神奇的地方」，向韓國遊客介紹北台灣新玩法。

基隆市文化觀光局表示，觀光代表團7月8日至11日前往韓國，以「NEXT Travel 4 City」為主題，取韓文諧音為「神奇的地方」，為韓國旅客帶來北台4市的最新玩法，並拜訪韓國重要旅遊相關單位如：韓國觀光公社、韓國旅行業協會（KATA）等，了解韓國旅客觀光趨勢，提前部署。

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基北北桃4市首度打破行政區域限制，共同推出最夯景點串起北台4市5天4夜的精彩行程，推薦基隆市無敵海景品嚐新鮮漁貨、漫步在時尚之都台北市、新北市來趟自行車之旅，再到桃園體驗極限運動高空彈跳，體驗從40公尺高一躍而下的刺激感，最後再來場高爾夫的揮桿之旅，感受不一樣的北台灣。

這次有基北北桃4市超過60家旅宿業、觀光工廠、伴手禮、商圈、免稅店、旅行社等觀光業者共同前往爾宣傳，除了在推介會上與韓國地接社交流，增加與韓方業者合作機率外，並將舉辦韓國媒體見面會，提供相關資訊，提升北台觀光品牌知名度。

文化觀光局江亭玫局長表示，基隆甫列為全球12個不容忽視的旅遊城市之一，豐富的歷史文化、獨特的海港風情、絕美的海岸線與地質景觀、各種美食及新鮮海產，向來就極受國際觀光客青睞，並結合「和平島社靈廟王船祭」、「鷄籠中元祭」、「基隆海洋老鷹嘉年華」等。

基隆中元祭活動，有160多年歷史。（記者盧賢秀攝）

基隆和平島公園有獨特的地質景觀。（記者盧賢秀攝）

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