棘冠海星入侵東沙環礁！ 鄭明修率隊移除1840隻

研究人員用不影響海洋生態環境的醋酸擊殺棘冠海星。（台灣珊瑚礁學會提供）（記者楊媛婷攝）

2024/07/09 13:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕棘冠海星又被稱為「魔鬼海星」，是珊瑚的殺手，海域正常時每公頃棘冠海星密度約15到30隻，台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修研究團隊和內政部海洋國家公園管理處在6月9日到12日期間赴東沙環礁調查，發現東沙環礁的西南海域棘冠海星密度已達每公頃1232.9隻，籲政府應盡速採取措施移除。

鄭明修為國內珊瑚礁研究領域權威，多年帶領團隊調查台灣周邊海域狀況，他指出，棘冠海星是珊瑚礁最大的威脅，因棘冠海星壽命長，加上生命力、繁殖力皆強，1隻40公分的成熟棘冠海星1年能釋出2.8億顆卵，又喜食所有種類的珊瑚，若棘冠海星過量時，就會彷彿蝗蟲過境，珊瑚礁都被啃食殆盡，澳洲的大堡礁就深受棘冠海星之苦。

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東沙環礁是我國首座海洋國家公園，鄭明修本次率團赴該地執行棘冠海星清除作業，5位潛水人員執行注射醋酸，共擊殺1237隻棘冠海星，針頭因使用過於頻繁毀損，最後手動移除603隻，總計移除1840隻。

除執行移除作業，鄭明修觀察，東沙環礁棘冠海星的密度已到每公頃平均達1232.9隻，主要的熱區是在東沙環礁西南邊外環礁，長度約4公里長，熱區珊瑚已有9成以上都被棘冠海星啃食殆盡，而這些珊瑚礁生態若要復育至少要10年以上。

鄭明修表示，東沙環礁的東部還未觀察到棘冠海星的危害，因此需要趕快守住防線，但也坦言移除工作並不容易，像是澳洲大堡礁50多年來就面臨棘冠海星反覆爆發，若以東沙環礁來說，我國執行移除工作還會面臨地理與天氣等限制，從高雄出船到東沙環礁至少要一天，並且還必須海面風平浪靜時才能下水移除，加上若10月以後東北季風來臨，當地海象惡劣，要移除是困難重重。

鄭明修表示，珊瑚礁彷彿是海洋的熱帶雨林，棘冠海星啃食珊瑚礁就像是森林大火，必須盡快撲滅，每年4到9月是東沙環礁相對適合執行移除工作的時候，希望政府即刻發起救援行動，可以號召資深潛水志工和潛水專業遊艇前往清除，若可以在9月前降低棘冠海星密度，就能降低擴散風險。

台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修6月率團隊赴東沙環礁移除棘冠海星，發現當地西南海域4公里處珊瑚礁已被啃食9成以上。（台灣珊瑚礁學會提供）（記者楊媛婷攝）

東沙環礁國家公園是我國首座海洋國家公園。（台灣珊瑚礁學會提供）（記者楊媛婷攝）

台灣珊瑚礁學會榮譽理事長鄭明修呼籲政府即刻採取行動，號召志工一起移除東沙環礁的棘冠海星。（記者楊媛婷攝）

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