買菜帶袋！新北泰山「不塑市場」集點換好禮 即起至11/30

環境部資源循環署長賴瑩瑩（右3）在新北市環保局長程大維（右1）、泰山區長鄭淑敏（右2）及市場處長李長奎陪同下，視察泰山區公有市場。（記者董冠怡攝）

2024/07/09 12:50

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市2019年起推動不塑市場，鼓勵自備購物袋或重複再利用。環境部資源循環署長賴瑩瑩今視察泰山區公有市場時說，平常買菜都會帶上環保袋或是家裡不用的塑膠袋，中央也祭出「逛市場減塑3招」，多縣市響應舉辦集點抽獎。市府環保局長程大維說，泰山公有市場即起自11月30日止推出「帶袋相傳逛市場」活動，完成指定任務即有機會兌換好禮。

賴瑩瑩說明，「逛市場減塑3招」包括買菜自備環保袋、蔬果盡量併一袋、不要每攤都要袋，並強調，推行市場減塑，不是叫大家不要用，畢竟像是魚類、肉類等生鮮食材，購買時多半未經包裝，因此還是可以使用，只是鼓勵民眾自備購物袋或重複再利用，逐步養成習慣，快樂買菜之餘順手減塑。

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「帶袋相傳逛市場」共有兩項任務，其一為「帶袋買菜集點送」，持集點卡並自備購物袋或環保容器，至市場內攤販消費，可獲1點，集滿5點兌換衛生紙1包，每次限量100名；其二為「帶袋循環換好康」，攜帶2個環保購物袋（材質限不織布、PP編織、尼龍、帆布、麻布、棉布袋）至服務台捐贈，可兌換衛生紙1包，每次限量50名。

程大維提到，泰山為全市第6間不塑市場，其他5座為蘆洲永平市場、林口市場、汐止秀豐市場、三重中央市場、樹林保安市場。新北目前共47處公有市場已設置「reBAG袋袋箱傳」回收箱，讓民眾逛市場購物忘記帶購物袋時，可自行取用，今年上半年減少約12萬2000個塑膠袋使用，平均每月減少2萬個。

市場處長李長奎表示，此市場共有216攤，販售種類繁多，可一次滿足購物需求，屋頂架設太陽能板、攤位裝設LED燈，響應綠色環保，同時固定辦理活動推廣「惜食」觀念，以及提供食材贈予弱勢族群、社區長者共餐，至今累計約10萬噸，期許其他市場也可加入不塑市場行列。

區長鄭淑敏表示，很開心公有市場能夠響應帶袋相傳減塑活動，讓泰山成為環保永續，有個乾淨、健康的社區環境。

泰山公有市場自治會長張慶芳、總幹事陳筱蕾指出，近年來持續鼓勵民眾買菜自備袋子，如今已相當普及，除了集點兌換衛生紙（含加碼）活動，也規劃與創世基金會合作，鼓勵消費者若索取塑膠袋，可以樂捐零錢。

市場攤商吳先生認為，地球環境越來越糟糕，考慮到下一代，減塑勢在必行，也是未來趨勢，因此支持不塑政策。不過，長期累積下來的舊習，不是短時間內能夠改變，仍有民眾會問為何不主動提供塑膠袋，再者，與其和客人為了2塊錢塑膠袋起衝突，寧可自行吸收，響應環保還能做愛心，何樂而不為？

拖著菜籃的郭女士語重心長地說，不時可見垃圾堆積如山的畫面，真的很恐怖，為了守護環境，決定以身作則，少拿塑膠袋，才不會製造大量垃圾，如果拿了，也不要一次就丟，乾淨的話可以重複使用，此外，她跟女兒也會盡量使用環保材質的日常用品，互相督促愛地球。

環保局補充，集點活動從6月至今1個月，已有1110人次參與、減少使用4500個塑膠袋，且已回收210個可供循環使用的環保袋。

新北泰山「不塑市場」每週六舉辦集點換好禮 。（泰山公有市場自治會總幹事陳筱蕾提供）

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