后里森林公園BOT招商3次皆流標 議員質疑市府「應付了事」

后里森林公園BOT案，3次招商皆流標。 （記者歐素美攝）

2024/07/08 16:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府有意採BOT（民間興建營運後轉移模式，Build–operate–transfer）方式委外經營后里森林公園，但3次招商皆流標，最近結案，在地國民黨市議員陳本添希望未來仍能委外營運，民進黨市議員謝志忠則質疑市府招商內容3次皆相同，根本「應付了事」。

后里森林公園面積廣達15公頃，曾舉辦世界花卉博覽會及台灣燈會，目前則以一般公園方式開放民眾休憩，建設局一方面於今年3月動工，將打造全國最多搖籃的公園「搖籃遊戲場」；一方面於去年5月1日、今年2月5日及4月29日，共3次招標委外經營，惜皆無廠商投標而流標，因此結案。

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建設局指出，為增加后里森林公園多元豐富性，建設局推動公園開放空間有效利用活化，先前評估規劃採BOT方式，引進民間支援經營招商，但目前廠商皆在評估市場環境觀望中，建設局除持續優化后里森林公園外，後續將關注民間企業團體需求，期望透過引進民間資源與創意，共同為公園及地方注入新元素。

陳本添表示，目前市府正打造搖籃遊戲場，若做得起來，像太平馬卡龍公園吸引外地遊客前來，還是有希望有外地人前來投資，以興建飯店等委外經營。

謝志忠表示，引進民間資源要有彈性，市府若未好好規劃，民間不會來投資，后里森林公園委外招商3次流標，市府皆未檢討原因並改變招標內容，「應付了事」，不管招商幾次都會流標。

據了解，后里森林公園依都市計畫土地使用分區管制要點規定，可容許使用組別達16組，包括興建旅館、零售業及長照機構等，但因后里有麗寶outlet及飯店，衛福部又在月眉廠糖廠附近興建長照機構，加上鄰近的豐原區百貨、零售業等皆相當發達，業者認為投資成本高、不一定回收，才採取觀望，無意願投標。

建設局並指出，招標文件經委員及相關局處檢討，認為市府已相當退讓，提供廠商很多彈性及支持，免除廠商很多負擔，所以才未改變招商條件。

后里森林公園佔地廣達15公頃。（記者歐素美攝）

台中市政府今年3月動工，在后里森林公園打造「搖籃遊戲場」，將成為全國最多吊床的公園。（記者歐素美攝）

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