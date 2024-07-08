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愛狗思念轉化成動力 三峽鳶山里長周文美展開全里動物普查

三峽區鳶山里長周文美（圖中黑背心者）愛好動物，村里家戶動物調查。（新北市議員洪佳君辦公室提供）

三峽區鳶山里長周文美（圖中黑背心者）愛好動物，村里家戶動物調查。（新北市議員洪佳君辦公室提供）

2024/07/08 16:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市三峽區鳶山里長周文美喜愛動物，曾獲「友善動物傑出村里長獎」，今天（8日）與台灣動物保護行政監督聯盟合作，舉辦「三峽區鳶山里里家戶動物調查」講習，讓志工了解動物調查的意義跟重要性，緊接展開村里家戶動物調查。

周文美表示，她把對自己愛狗的思念轉化為動力，2022年在里辦公室成立愛心認養小棧，曾在2023年5月至8月送養了22隻浪貓，也定期舉辦導覽課程讓認識社區自然生態，宣導出門遛狗繫牽繩政策，在里內各處放置狗便袋貫徹狗便不落地。

她說，社區家戶動物調查可以讓她清楚社區動保生態，讓更多人關心動保，是有意義的事情。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻（犬148萬637隻、貓131萬1449隻），全國飼養寵物戶數達28.3％，卻因無法落實犬貓絕育與植入晶片，加上棄養走失等因素，讓遊蕩犬貓問題一直存在。

他指出，村里家戶動物調查有6大好處，一、清楚社區動物分佈情況；二、全面宣導動保與生命教育；三、提昇飼養動物福利；四、透過社區飼養動物交流聯誼；五、落實犬貓絕育植晶片保護動物；六、避免走失意外的人生遺憾。

新北市議員洪佳君表示，鳶山里高達4千多戶，若沒有30多萬經費難以完成家戶動物調查，里長以志工精神完成真的不簡單，未來將與里長努力打造社區毛寶貝教育空間與寵物狗活動區，成為新北動保里標竿。

三峽區鳶山里展開動物調查，提供許多寵物用品。（新北市議員洪佳君辦公室提供）

三峽區鳶山里展開動物調查，提供許多寵物用品。（新北市議員洪佳君辦公室提供）

新北市議員洪佳君與三峽區長施玉祥宣導動物保護。（新北市議員洪佳君辦公室提供）

新北市議員洪佳君與三峽區長施玉祥宣導動物保護。（新北市議員洪佳君辦公室提供）

新北市議員洪佳君與台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳交談。（新北市議員洪佳君辦公室提供）

新北市議員洪佳君與台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳交談。（新北市議員洪佳君辦公室提供）

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