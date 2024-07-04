中和動物之家改建 轉型動物長照園區

中和動物之家將轉型為動物長照園區，今年3月動工，預計明年7月完工。圖為完工模擬圖。（新北市動保處提供）

2024/07/04 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市動物保護防疫處規劃中和動物之家改善工程，今年三月動工，邀請國外專家與動保團體參與設計，將改善犬舍、貓舍與遛狗動線，並增設動物長照復健設施與戶外運動區，提升老年、殘疾收容動物生活品質，未來將轉型為全市第一座動物長照園區，預計明年七月完工。

照顧老年、殘疾毛孩

動保處長楊淑方指出，建於二○○一年間的中和動物之家最大收容量為三五○隻犬、八十隻貓，目前收容二四○隻犬、廿隻貓，建物老舊且不符合使用需求，整修後收容量維持不變。

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犬舍參考國外收容所

楊淑方表示，工程將調整犬舍、貓舍、長照區、醫療室及戶外景觀設計，配合動物長照需求，使用可調式燈光，塑造明亮、舒適的環境，並根據動物視角開設低矮觀景窗，讓行動不便的犬貓也能享受日光浴。此外，犬舍設計參考國外收容所案例，將增設手動拉索鋁門，犬隻可直通戶外運動區，貓舍新設認養互動區，盼提升認養率。

預計明年七月完工

中和動物之家站長黃繼霆表示，中和動物之家目前有十九隻犬貓已進入長照階段，民眾對於老年動物領養意願低，多數只能在動物之家待到終老，因應收容動物高齡化趨勢，改善工程著重強化長照設施及改善照護動線，第一期工程施作長照區、接待區及貓舍，施工期間維持園區認養及收容服務機能。

另外，動保處在三峽區白雞段籌設公立動物醫院，規劃提供動物收容、動物醫院、寵物長照及寵物生命教育等一站式服務，去年十月提送農業部審查。

楊淑方說明，農業部認為目前政策上無推動地方政府設置公立獸醫診療機構的需要，也不具備允許設在山坡地的特殊性，應調整計畫方向，市府將再與農業部溝通。

中和動物之家將轉型為新北市第一座動物長照園區，圖為完工模擬圖。（新北市動保處提供）

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