為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

爭取2.5億推動區區有電充 台南20分鐘車程內充電不焦慮

台南市政府今天宣布成功向中央爭取2.5億元補助經費，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電站。（記者王姝琇攝）

台南市政府今天宣布成功向中央爭取2.5億元補助經費，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電站。（記者王姝琇攝）

2024/07/08 16:19

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府成功向中央爭取2.5億元補助經費，將於全市37個行政區總計202處場域建置充電站，共包含180槍快充槍、266槍慢充槍，達到台南市境20分鐘車程內都可以充電的目標，該案建置工程預計於今年11月底完成。

台南市政府今日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會。市長黃偉哲宣布，向中央成功爭取2.5億元補助經費，計畫部署於全市202處公有場域廣設充電樁，完整覆蓋全台南市37個行政區，達成全國唯一區區有充電站的目標。

交通局說明，台南市目前公、民營加總共約有350槍充電槍，這次示範計畫的特色不只在市區建置充電站，更兼顧城鄉均衡設置，於全市各行政區均建置充電站，達到台南市境20分鐘車程內都可以充電的目標。

除廣泛建置11kW慢充充電樁快速擴大充電站覆蓋範圍外，更將採用90座規格為200kW的快充設備，約在15至25分鐘即可提供行駛200至300公里的電力。

另廠商更在投標計畫回饋項目承諾，將其中2座快充設備升級為350kW超級充電站，可提高充電速度40％以上，減少市民的充電焦慮。此外所有基礎設施與充電設備皆由台達電子公司在台灣生產製造，符合市面上各款主流電動車充電需求。

黃偉哲表示，台南市是發展綠色載具重要據點，以往因充電樁較少導致電動車主對到訪南部卻步，擴大設置充電樁不僅可改善車主們的充電焦慮，也能提升北部民眾開車來訪南部意願，讓旅程更無遠弗屆。

黃偉哲指出，在環境部補助和市府統籌下，經公開招標評選出台達電子工業股份有限公司，由該公司負責充電站基礎輸電線路工程及充電樁設備建置，並負責後續最長7年的充電站營運與管理，此計畫總投資金額包含補助款2.5億在內，將超過新台幣7億元，除特別感謝台達電子願意與台南市攜手共同推動本示範計畫外，也是宣示台南市已跨出邁向淨零永續的重要一步。

交通局表示，該案建置工程預計於今年11月底完成，後續將視工程施作與台電供電進度逐步分批上線提供充電服務，服務推出前將利用各種管道廣為宣傳週知，以吸引更多電動車主前來使用。交通局後續亦將規劃整合充電站資訊，發布至網頁及「台南好停APP」，方便民眾透過充電站即時資訊快速查找充電站位置及空餘狀態，解決里程焦慮問題，促進低碳綠色運輸發展。

台南市政府今日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會。（記者王姝琇攝）

台南市政府今日舉行「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「泰」火大！價格戰惹惱車主 泰國調查中國車企比亞迪
2024/07/07 06:38

「泰」火大！價格戰惹惱車主 泰國調查中國車企比亞迪
歐盟再助台泥集團17億 歐洲4國建1800充電點
2023/09/13 05:30

歐盟再助台泥集團17億 歐洲4國建1800充電點

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
桃園路外停車場充電車位 年底將破千
2024/07/04 05:30

桃園路外停車場充電車位 年底將破千
特斯拉瞄準中國政府機關大餅 ！Model Y 入選江蘇省採購目錄
2024/07/05 13:40

特斯拉瞄準中國政府機關大餅 ！Model Y 入選江蘇省採購目錄

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播