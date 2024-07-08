丟臉！野柳駱駝峰又被刻字 北觀處：勿以身試法

新北市萬里區「維納斯海岸駱駝峰」地質景觀宜人，7月6日有民眾光天化日爬上駱駝峰刻字，還大言不慚說「應該帶電鑽來刻字……」。（記者俞肇福攝）

2024/07/08 12:28

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里區「維納斯海岸駱駝峰」地質景觀宜人，不少準新人喜歡來此拍婚紗；7月6日有民眾光天化日爬上駱駝峰刻字，還大言不慚說「應該帶電鑽來刻字……」，讓人痛心。交通部觀光署北海岸暨觀音山風景區管理處副處長施宗泓說，民眾此舉已違反發展觀光條例第62條，最重可開罰10萬元。

施宗泓表示，駱駝峰的土地有部分屬於私人土地，有部分屬於國有財產署，北觀處為了民眾安全派員定時巡查，民眾在石頭上刻字，依照發展觀光條例62條開罰，罰款3萬元以上、10萬元以下；北觀處已經向警方報案，請警方緝凶。

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野柳耆老蕭式棋說，他們小時候就常在駱駝峰附近玩耍，直到1990年，當時台北縣政府要開闢龜吼漁港到東澳漁港的東澳路，現在被稱為「維納斯海岸」的地質景觀才呈現在大眾眼前，一般開車停在馬路邊，就能輕而易舉爬上駱駝峰。

喜歡自由行的外籍觀光客，有人被計程車司機載到駱駝峰參觀私房景點；有些觀光客拍照就走人，但總有人會在岩石刻字留念，其中不乏情侶檔，希望為兩人戀情留下紀錄。

但是，大自然的力量令人敬畏，在離駱駝峰不過幾百公尺的野柳地質公園內第一區，2009年爆發中國觀光客趙根大在岩壁上刻字，如今「中國常州趙根大」字樣早已看不見了。就算刻的是「天長地久」也很難真的天長地久，由於風化速度驚人，過幾年整片岩壁就會被磨掉一層，這些字跡也會消失無蹤。

新北市萬里區維納斯海岸奇岩「駱駝峰」歷經千萬年才形成奇特岩石景觀，卻不在野柳風景區內，頻頻傳出遭人以尖銳物刻劃字跡示愛、留念。（資料照，新北市議員白珮茹提供）

從野柳地質公園眺望維納斯海岸駱駝峰地質景觀，好像駱駝坐下休息；7月6日又傳出有民眾爬上拍照，竟刻字留念，還用手機錄影PO網。交通部觀光署北觀處指出，此舉違反發展觀光條例，最重可開罰10萬元。（記者俞肇福攝）

新北市萬里區「維納斯海岸駱駝峰」地質景觀特殊；7月6日有民眾光天化日爬上駱駝峰刻字，還大言不慚說「應該帶電鑽來刻字……」，讓人痛心。（圖為記者俞肇福攝）

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