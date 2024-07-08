北捷驚見梅花鹿乖巧下樓梯 北捷： 已違規！寵物需裝籠

有民眾發現捷運連通道出現梅花鹿。（翻攝自Threads @deershelties）

2024/07/08 12:12

〔記者江采蓁／台北報導〕近日南港展覽館1館盛大舉辦寵物展，有民眾在南港展覽館捷運連通道發現竟有梅花鹿現蹤，雖未有牽繩，仍乖巧跟著主人下樓梯，引發熱議。對此，台北捷運公司表示，連通道也屬捷運系統一環，寵物搭捷運要依規定裝籠，且頭尾四隻不得露出。

民眾在南港展覽館連通道發現有梅花鹿雖未繫牽繩，卻乖巧跟在主人後面下樓梯、沿途跟緊主人，引發熱議。梅花鹿「鹿平」飼主事後也在社群平台發文表示，當日只是寵物展結束後準備返家行經捷運連通道，並沒有要搭乘捷運，但她也道歉在市區未使用牽繩不對，底下有網友留言提醒，捷運連通道也屬捷運站應多加注意，飼主也回應，「學到了！之前真的不知道。」

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對此，台北捷運公司表示，寵物搭捷運要依規定裝籠，且頭尾四隻不得露出，中小型寵物車不須另行購票，大型寵物車則須買寵物單程票，每張80元（人車合一、不限里程），若違反規定得拒絕運送；北捷也呼籲，如見其他旅客任何異常行為，可在列車上透過對講機通知行車專員或行控中心、在車站請通知站務人員，或利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

台北市動保處則回應，依台北市動物保護自治條例第10條第1項規定，寵物飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，若有違反可處2000至10000元罰鍰，此案將後續進行調查，若查有違法將依法裁處。

有民眾發現捷運連通道出現梅花鹿。（翻攝自Threads @deershelties）

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