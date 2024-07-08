高鐵延伸屏東傳高雄案復活！屏縣府：盼期程勿延遲

高鐵南延屏東傳出規劃路線可能變動，「高雄案」有望復活，屏東縣政府表明尊重交通部規劃，只盼期程勿延遲。（資料照，記者羅欣貞攝）

2024/07/08 11:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對高鐵南延進度，屏東縣政府今天（8日）上午指出，有關近期媒體報導工程界傳出高鐵延伸屏東案路線可能改變一事，就屏東縣民而言，期盼高鐵重大交通建設期程不要延遲，讓高鐵早日進入屏東，帶動地方發展讓高屏地區的交通更便利。

高鐵南延屏東一案，目前於綜合規劃階段，有媒體報導，2階環評調查遲未進行，工程界傳出左營案路線未來營運風險大，曾納可行性研究的高雄案有機會敗部復活。

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屏東縣政府表示，交通部鐵道局目前正在進行高鐵延伸屏東計畫綜合規劃及第二階段環境影響評估，相關規劃方案，縣府皆持續與交通部鐵道局追蹤並掌握工作進度，盼案路線盡速確定進入2階環評，周春米縣長也持續與行政院及交通部表達加速推動之意見，且屏東端之路線及站址從未改變，也尊重交通部規劃。

縣府交通旅遊處指出，高鐵延伸屏東不僅是屏東交通發展關鍵拼圖，更是全台貫穿南北區域均衡發展、串聯南北各地產業廊帶的重要命脈。縣府爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東的立場始終不變，將持續促請交通部審慎規劃、加速辦理，早日完成環島高快速鐵道。

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