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高鐵高雄方案復活？陳其邁：涉及沿線居民權益 應審慎評估

鐵道局傳重新評估高鐵高雄方案？高雄市長陳其邁今表示，方案各有優缺點，這議題涉及到整體沿線周遭居民權益，加上高鐵已屬於城市跟城市間最重要交通工具，應從各種不同因素、審慎評估考量。（記者王榮祥攝）

鐵道局傳重新評估高鐵高雄方案？高雄市長陳其邁今表示，方案各有優缺點，這議題涉及到整體沿線周遭居民權益，加上高鐵已屬於城市跟城市間最重要交通工具，應從各種不同因素、審慎評估考量。（記者王榮祥攝）

2024/07/08 10:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕鐵道局傳重新評估高鐵高雄方案？高雄市長陳其邁今對此表示，方案各有優缺點，這議題涉及到整體沿線周遭居民權益，加上高鐵已屬於城市跟城市間最重要交通工具，應從各種不同因素、審慎評估考量。

鐵道局傳出正重新評估高鐵高雄方案，但有關各方均不願證實，高雄方案是指高鐵沿著台鐵旁路廊（地下化後的綠園道），地下化進入高雄站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，2018年時預計經費1217億元。

國民黨高市議員黃紹庭曾數度喊話，建議為了大高雄整體發展，高鐵應採高雄方案，民進黨高市立委賴瑞隆昨也表態贊成，引起地方關注。

陳其邁今指出，還需從總體工程技術、都市發展等層面討論，尤其高雄方案整個涉及沿線周遭居民權益，而高鐵又屬於城市跟城市間最重要交通工具，應從各種不同因素審慎評估考量。

臉書社群高雄好過日指出，此方案最佳決策點在高雄鐵路地下化進入密集施工期前，也就是2010年左右，可惜當時馬政府並不想花錢讓高鐵延伸，因此葉匡時、毛治國等人聯手封殺高鐵南延。

好過日也點出現階段高鐵高雄方案可能遇到問題，包括原預留高鐵空間部分已變更商業場域，對台鐵影響大；高雄方案須採明挖覆蓋工法，在三塊厝附近會遇到較大量拆遷問題；為了工程需求，可能部分新完成的站體要再次暫時拆除再蓋回去；近年工程經費上漲，原本1217億元經費可能會需接近2000億元。

好過日認為，若採高雄方案，整個工期會往後延，當然高鐵延伸高雄市區有其優點，若市民有所共識，仍可盡量尋求工法改良方式來完成高鐵延伸。

高鐵延伸高雄站復活？引起地方議論。（記者王榮祥翻攝）

高鐵延伸高雄站復活？引起地方議論。（記者王榮祥翻攝）

高鐵延伸高雄站方案，在三塊厝附近規劃明挖覆蓋，恐涉及大量拆遷。（記者王榮祥翻攝）

高鐵延伸高雄站方案，在三塊厝附近規劃明挖覆蓋，恐涉及大量拆遷。（記者王榮祥翻攝）

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