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台中女中學生王哲綺半工半讀錄取政大 王姓宗親會贈獎助學金

台中市王姓宗親會勉勵王哲綺努力向上，特別致贈獎狀與獎助學金。（王姓宗親會提供）

台中市王姓宗親會勉勵王哲綺努力向上，特別致贈獎狀與獎助學金。（王姓宗親會提供）

2024/07/07 13:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中女中畢業生王哲綺，來自單親家庭，半工半讀錄取政治大學企管系，為了籌措大學學費，暑假1人打3份工；台中市王姓宗親會館為勉勵王哲綺努力向上，特別致贈獎狀與獎助學金，期勉她努力學習，未來再回宗親會申請獎學金；王哲綺表示，感謝所有王姓宗親的協助與關心，未來一定會奮發上進，要透過知識脫貧，讓家人們都過上好日子。

台中市王姓宗親會理事長王世隆表示，王是百家姓中的大姓，光是台灣就有近百萬人姓王，王姓子孫綿延各地，宗親會成立的目的就是希望能匯集力量，投入文化傳承、經貿交流、青年培育與社會公益。

王世隆指出，為了勉勵王哲綺有面對困境的勇氣，特別致贈獎狀與獎助學金，表達來自宗親會的關心。宗親會就像個大家庭，秉持血脈相連、同根同源的態度，希望將宗親會的熱情與溫暖帶給所有王姓宗親，也呼籲王姓子孫後代可以踴躍參與宗親會活動，宗親力量大、團結更有力！

台中市王氏宗親會表示，日前看見新聞報導，得知王哲綺同學處境艱難，為了協助王姓後代，因而連絡校方，主動邀請王哲綺至宗親會館，除了表揚、嘉獎王同學，也同時介紹會館、推廣祖譜，讓年輕一代瞭解先人開拓家鄉的辛苦，並勉勵後輩飲水思源。

台中市王氏宗親會館理事長王建堃指出，台中市王氏宗親會館主要以保存、推廣族譜、家譜為主，館藏有 500 餘冊王氏祖譜及 80 餘冊百家姓族譜，是全台第一個姓氏會館。受到媒體報導的觸動，特別鼓勵王哲綺同學，也破例讓非會員孩童申請獎學金，歡迎王同學未來可多加運用。

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