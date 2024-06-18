北市陳安文教基金會 關懷協助弱勢41年

陳安文教基金會長期於北投、士林、大同區扶弱濟貧、發放獎學金，今舉行41周年慶助感恩餐會。（記者甘孟霖攝）

2024/06/18 20:17

〔記者甘孟霖／台北報導〕「陳安文教基金會」長期濟弱扶貧，也頒發獎助學金鼓勵清寒學生向上，幫助許多家庭度過難關。基金會今（18日）晚間舉辦感恩餐會，台北市長蔣萬安出席時表示，基金會董事長、議員陳政忠不僅於市政專業用心，更秉持同樣精神投入公益，市府會不斷支持基金會服務地方，做強力後盾。

陳安文教基金會於1983年創立，設立初期旨在鼓勵清寒學生向上，並改善教育環境，後隨社會型態改變，基金會也多元發展，除持續協助弱勢家庭、頒發獎學金外，更會固定於歲末發送福箱。基金會今晚間舉行創立41周年慶祝感恩餐會，表揚平時熱心公益的志工們，並邀請地方里長、區長、校長等共襄盛舉。

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蔣萬安致詞時表示，上任一年多來發現陳政忠幾個特質，不僅對市政非常專業，任意議題總是能信手拈來，而且總是非常用心對問政做功課，每次質詢都詢問得非常深入，此外也非常願意為地方鄉親投入心力、資源，例如北環段社子到士林這段工程，就是陳爭取20多年而來，又如今年4月溪山里發生山泉水大腸桿菌超標導致居民集體腹瀉的事件，陳也出了許多力。

他說，陳政忠也將這些特質展現在陳安文教基金會上，長期對地方非常關心、付出，也感謝所有董事們願意支持基金會，包括每年的寒冬送暖、獎助學金以及福箱發放、愛心麵包等，都是民眾很有感的善舉，市府也絕對會全力支持，希望基金會持續努力，市府會做強力的後盾。

陳安文教基金會長期於北投、士林、大同區扶弱濟貧、發放獎學金，今舉行41周年慶助感恩餐會。（記者甘孟霖攝）

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