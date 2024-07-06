條條路線通普濟堂！2024大溪大禧 看戲認識大溪慶典

今年「大溪大禧」規劃多場劇場展演，以戲劇帶大家認識大溪慶典。（木博館提供）

2024/07/06 21:27

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館主辦的「2024大溪大禧」活動今天登場，不同以往，今年規劃多場劇場展演，以戲劇帶民眾認識大溪慶典文化，參與劇場編導的導演謝淑靖說，各齣戲的故事內容或形式如「條條路線通普濟堂」，看戲民眾可多角度理解624慶典文化，為關聖帝君暖壽。

環境劇場於戶外演出，今天先在木博館的志清亭展演《菜鳥來報到》，講述木博館新進館員與在地居民互動情形，明天在福仁宮演出《憨子弟毋免驚》，欣賞大溪社頭人世代傳承與投入慶典的熱忱。

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木博館這次的劇場籌畫人游千瑩說，今年規劃多場劇場展演，希望以戲劇方式帶大家認識大溪文化，邀請眾多導演編導與劇團演員、居民演員演出，以深入大溪人參與慶典遶境的心路歷程，設計博物館員、社頭成員及地方信徒3種角色在各個劇本故事，最後一起出現在《關聖帝君住隔壁》，從不同角度體驗六月廿四關帝聖君聖誕與大溪人生活的密切關係。

13、14日以沉浸參與式劇場方式，在中央路的老街演出《回老街嬉戲》，由SHOW影劇團團長陳義翔導演編導，每天3場次，這齣戲以拜拜會用到的供品做橋段，看戲民眾隨著劇情與「永珍香餅舖」、「萬里香豆干」與「第一商行」雜貨店家做實境戲劇互動，體驗大溪人如何籌備慶典。

21日在普濟堂廟埕有文化劇場《關聖帝君住隔壁》，導演謝淑靖指出，劇場為雙面舞台，舞台將以多角度演出故事場景，帶領觀眾體驗遶境，演繹社頭、居民、木博館如何協作，為普濟堂關聖帝君慶生。各齣戲的故事內容或戲劇形式如「條條路線通普濟堂，四面八方來會合」多角度理解大溪624慶典文化。

20日下午4點「百工百業精華踩街」號召200位民眾從大溪老城區的六廿四故事館，踩街到福仁宮，透過精華踩街，認識遶境陣列、社頭裡的百工百業及特色藝陣，同日表演藝術家張逸軍則將編導表演開場，從普濟堂踩街出發。

大溪普濟堂總幹事邱益興說，28日、29日舉行大溪普濟堂關帝聖君聖誕慶典暨遶境儀式，延續往年普濟堂出發，共31個社團分2天遶境，為關帝聖君祝壽，大溪百年遶境的文化廣為人知，參加人潮可預料愈來愈多。

活動期間也辦藝陣體驗，由社頭成員擔任講師，帶領民眾學習將軍、北管等傳統藝陣技藝的「藝陣體驗」，以及木雕工藝的手作課程等。另外，「初衷．凝聚力：大溪共義團百年展」、「我們刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳」、「跟著繪本看遶境－一起來做平安符吧！」進校成果展、「國際藝術家駐城創作成果展」等特展，帶民眾從不同創作者的眼光，看見大溪慶典文化裡的多元風景。

這次活動也融入數位集章，串聯「藝遊桃園文化行旅數位平台」，民眾可在指定木博館館舍及 參與系列活動，以手機掃描QR Code獲得今年特色數位印章，集滿不同數量的數位印章，可兌換印有慶典視覺元素的名信片、貼紙與杯子等紀念品。詳細資訊可上「2024大溪大禧」活動網站查詢。

環境劇場《菜鳥來報到》今天在木博館志清亭展演。（木博館提供）

「2024大溪大禧」活動主視覺。（木博館提供）

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