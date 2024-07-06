古早童玩、遊戲重現 「臺南400」教育展闖關送獎品

臺南400全民教育展，小朋友開心玩各式遊戲。 （記者洪瑞琴攝）

2024/07/06 20:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「幼教振動、歡喜規冬」臺南400全民教育展今（6）日在北區公園國小活動中心熱鬧登場，各式古早童玩遊戲，吸引家長與孩童，彷彿走進「阿公阿嬤時代」的兒時遊戲。

現場有跳房子、丟沙包、布可小星球等多元闖關遊戲，搭配台灣傳統童謠和早期木製搖搖馬，讓大小朋友們體驗現代與傳統童玩的樂趣。此外，展示幼兒教育的老照片牆，回憶兒時情境，懷念過去美好時光，拍照打卡留下令人難忘的跨時代記憶。

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活動由市立第一幼兒園小朋友以可愛童真的精彩演出揭開序幕。台南市長黃偉哲扮演「囝仔王」與小朋友們同樂，共同體驗古早童玩的百玩不膩，氣氛熱鬧活潑。

黃偉哲說，台南幼兒啟蒙教育具有開創性意義，這次「臺南400」幼教展內容精彩豐富，讓大家滿載而歸，度過愉快假期。

現場超過1000人同樂，12歲以下小朋友都可領取闖關卡，完成所有關卡後可以換得「臺南400」LOGO限定獎品。

教育局說，今天除了參加趣味闖關、唱跳表演及有獎徵答等活動，還能到鄰近的兒童科學館，免費參觀教育時空旅行主題展，而參加幼教展的民眾，可以額外領取時空旅行展的積分，累積一定的積分後，就有抽大獎機會，認識台灣珍貴的教育脈絡。

「臺南400」教育展活動豐富，現場「現代版跳房子」卡通人物造型圖案。（記者洪瑞琴攝）

臺南400全民教育展，市長黃偉哲（右）到場與小朋友同樂。（記者洪瑞琴攝）

臺南400全民教育展在北區公園國小活動中心熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

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