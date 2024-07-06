為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

古早童玩、遊戲重現 「臺南400」教育展闖關送獎品

臺南400全民教育展，小朋友開心玩各式遊戲。 （記者洪瑞琴攝）

臺南400全民教育展，小朋友開心玩各式遊戲。 （記者洪瑞琴攝）

2024/07/06 20:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「幼教振動、歡喜規冬」臺南400全民教育展今（6）日在北區公園國小活動中心熱鬧登場，各式古早童玩遊戲，吸引家長與孩童，彷彿走進「阿公阿嬤時代」的兒時遊戲。

現場有跳房子、丟沙包、布可小星球等多元闖關遊戲，搭配台灣傳統童謠和早期木製搖搖馬，讓大小朋友們體驗現代與傳統童玩的樂趣。此外，展示幼兒教育的老照片牆，回憶兒時情境，懷念過去美好時光，拍照打卡留下令人難忘的跨時代記憶。

活動由市立第一幼兒園小朋友以可愛童真的精彩演出揭開序幕。台南市長黃偉哲扮演「囝仔王」與小朋友們同樂，共同體驗古早童玩的百玩不膩，氣氛熱鬧活潑。

黃偉哲說，台南幼兒啟蒙教育具有開創性意義，這次「臺南400」幼教展內容精彩豐富，讓大家滿載而歸，度過愉快假期。

現場超過1000人同樂，12歲以下小朋友都可領取闖關卡，完成所有關卡後可以換得「臺南400」LOGO限定獎品。

教育局說，今天除了參加趣味闖關、唱跳表演及有獎徵答等活動，還能到鄰近的兒童科學館，免費參觀教育時空旅行主題展，而參加幼教展的民眾，可以額外領取時空旅行展的積分，累積一定的積分後，就有抽大獎機會，認識台灣珍貴的教育脈絡。

「臺南400」教育展活動豐富，現場「現代版跳房子」卡通人物造型圖案。（記者洪瑞琴攝）

「臺南400」教育展活動豐富，現場「現代版跳房子」卡通人物造型圖案。（記者洪瑞琴攝）

臺南400全民教育展，市長黃偉哲（右）到場與小朋友同樂。（記者洪瑞琴攝）

臺南400全民教育展，市長黃偉哲（右）到場與小朋友同樂。（記者洪瑞琴攝）

臺南400全民教育展在北區公園國小活動中心熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

臺南400全民教育展在北區公園國小活動中心熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
暑假「夜宿博物館」！左鎮化石園區4梯科學營手刀報名
2024/07/05 23:45

暑假「夜宿博物館」！左鎮化石園區4梯科學營手刀報名
免費暑假夏令營這裡有 超人氣大台南交通教育主題館開辦7/15開放報名
2024/07/05 11:06

免費暑假夏令營這裡有 超人氣大台南交通教育主題館開辦7/15開放報名

國家新美院 鶯歌稀有推案 宜居2~4房
暑假來台南！「台灣好行」關子嶺線公車 7月免費搭
2024/07/05 18:59

暑假來台南！「台灣好行」關子嶺線公車 7月免費搭
宜蘭童玩節首日湧1.8萬人 高速滑水、滑降飛越冬山河超嗨
2024/07/06 18:37

宜蘭童玩節首日湧1.8萬人 高速滑水、滑降飛越冬山河超嗨
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播