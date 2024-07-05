南市里活動中心藝術季登場 「舞動奇姬」雨中熱情展演

台南市里活動中心藝術季在仁德登場，各社區冒雨上演「舞蹈奇姬」精彩節目，觀眾也熱情相挺。（仁德區公所提供）

2024/07/05 10:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為增進地方民眾之間的交流，台南市政府舉辦里活動中心藝術季，巡迴列車4日晚間開抵仁德，9社區、240人接力上演「舞蹈奇姬」系列精彩節目，雖然下起陣雨，仍澆不熄鄉親們的熱情，到場加油、打氣，喝采聲此起彼落。

昨晚的「舞動奇姬、魅力四射」才藝嘉年華在仁德里活動中心舉行，由於各組陣容龐大，加上觀賞民眾相當踴躍，特地移至戶外廣場，有更寬敞的展演空間可以精彩呈現。

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札哈木樂舞集以精彩的節目為活動揭開序幕，各社區團體接力登場，仁德區長黃素美指出，雖然天空不作美，大家仍賣力演出，觀賞民眾也熱情相挺，持續給予鼓勵的掌聲。

黃素美說，札哈木樂舞集由一群18歲以上的青年組成，對原住民文化充滿熱忱，更致力於將各族別圖騰與象徵的意義，通過舞蹈傳遞給觀眾。

黃素美強調，這次的表演不僅展示了豐富的原住民文化，也能藉此增進交流，讓一般人也可以有更深入的認識，更希望透過活動達到傳承與推廣。

黃素美提到，市長黃偉哲持續致力於推動原住民權利的保障，為落實憲法保障原住民（族）身分認同權，台南自2023年12月1日起，開始辦理平埔族群族人的正名事宜，並訂定了民政局各戶政事務所受理平埔族群民族別認同註記作業要點，加速原住民身分的取得。

台南市里活動中心藝術季在仁德登場，各社區冒雨上演「舞蹈奇姬」精彩節目，觀眾也熱情相挺。（仁德區公所提供）

台南市里活動中心藝術季在仁德登場，各社區冒雨上演「舞蹈奇姬」精彩節目，觀眾也熱情相挺。（仁德區公所提供）

台南市里活動中心藝術季在仁德登場，各社區冒雨上演「舞蹈奇姬」精彩節目，觀眾也熱情相挺。（仁德區公所提供）

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