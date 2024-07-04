新北921震損紅單建物重建 泰山明志路海砂屋今上梁

新北市泰山區明志路一處海砂屋為921地震受損的紅單建築物，圖為重建之前樣貌。（都更處提供）

2024/07/04 13:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市泰山區明志路上一處海砂屋，為早期921地震受損的紅單建築物，過去住戶意見整合多年仍無共識，導致重建進度卡關，在市府協助下，免費辦理海砂屋鑑定，並申請「防災都更1.0」方案，將打造1棟地上13層的住宅大樓，今天舉行工程上樑典禮，預計2025年3月完工，住戶可搬回安全舒適的嶄新家園。

都市更新處指出，本案更新前為3棟5層樓的加強磚造建物，戶數為15戶，歷經921地震後不堪入住，被市府列為震損紅單案件，且建築物內部有多處混凝土剝落及鋼筋外露等疑似海砂屋現象，但礙於鑑定需籌備經費，住戶始終難以凝聚共識，以致推動都更重建進度遲滯。

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經過各方辦理多次溝通協調會議，加上市府提供免費海砂屋鑑定及推出防災都更方案，以50%容積獎勵作為誘因，大幅提升住戶重建意願，加速危險建築物完成拆除程序，重建後將打造1棟地上13層、地下1層的鋼筋混凝土造住宅大樓，總計34戶，預計2025年完工入住。

都市更新處處長林炳勲表示，4月3日花蓮強震後，新北市有許多震損建築物亟需重建或補強，市府今年5月13日優化防災2.0方案，修訂「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」內容，推出「防災都更2.0 PLUS」方案，放寬適用對象，除了海砂屋或耐震能力不足的建築物，新增震損的紅、黃單建築物，並調降所有權人同意比率門檻，從原本9成降至8成，並給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，期望增加誘因，促使民間加速重建，早日脫離危險居住環境。

新北市泰山區明志路海砂屋都更案，今天舉行工程上梁典禮。（都更處提供）

新北市泰山區明志路一處海砂屋申請「防災都更1.0」方案重建，將打造1棟地上13層的住宅大樓。（都更處提供）

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