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台鐵事故多多卓榮泰7月要搭火車到花蓮？ 行政院：承諾不會改變

行政院長卓榮泰承諾7月要搭火車到花蓮，但今（4）日上午又發生鋼軌被巨石砸斷的意外，是否會影響該安排？對此，行政院發言人陳世凱在院會後記者會表示，卓揆會依照承諾來做，不會改變，但行程相關細節要確定後才會對外公布。（記者鍾麗華攝）

行政院長卓榮泰承諾7月要搭火車到花蓮，但今（4）日上午又發生鋼軌被巨石砸斷的意外，是否會影響該安排？對此，行政院發言人陳世凱在院會後記者會表示，卓揆會依照承諾來做，不會改變，但行程相關細節要確定後才會對外公布。（記者鍾麗華攝）

2024/07/04 12:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰6月視導花蓮災後復甦時，前一天卻發生台鐵事故導致9人受傷的意外，卓揆承諾7月要搭火車到花蓮。但近日來因大雨沖刷，今（4）日上午又發生鋼軌被巨石砸斷的意外，是否會影響該安排？對此，行政院發言人陳世凱在院會後記者會表示，卓揆會依照承諾來做，不會改變，但行程相關細節要確定後才會對外公布。

陳世凱表示，卓揆已交代交通部儘速完成相關警示系統規劃與建置，過去有部分系統已完成建置，有疏漏部分會持續加強。卓揆也指示進度必須要加快。

陳世凱說明，目前了解，巨石砸落的路段是在仁和隧道的北口、東正段的鋼軌，目前正在搶修中；另外，西正線的單線，有雙向持續在通車。

至於院長行程，陳世凱強調，當時承諾會搭火車到花蓮，「會依照承諾來做，不會改變」，但行程的相關細節等確定後才會對外公布。

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