幫派精神領袖吳桐潭7/9告別式 基隆市六合街停收垃圾1天

環保局公告六合街垃圾集中點9日停收垃圾。（民眾提供）

2024/07/04 12:16

〔記者盧賢秀／新北報導〕國內幫派太陽聯盟精神領袖吳桐潭病逝，靈堂設在基隆六合停車場，9日將舉辦告別式，六合街有處基隆市環保局設置的垃圾集中點，停放垃圾車方便市民丟垃圾，經里長反映，預期當天恐怕人車眾多，交通也將管制，環保局今公告屆時六合街暫停收垃圾1天，請居民改到鄰近的垃圾集中點丟垃圾。

吳桐潭在基隆田寮港出生，是天道盟創立者及精神領袖，5月病逝後移靈六合停車場，遺屬6月21日捐贈1輛近250萬元的長照車給八堵礦工醫院，並號召親友捐血助人。吳桐潭家祭將在9日上午9點舉行，11點舉行公祭，由於生前人脈遍及全台，且與不少藍綠政治人物友好，治喪委員會除了承租六合停車場設置靈堂，9日上午也租用六合街路旁停車格，當地里長向環保局反映，當天可能車輛很多，也將實施交通管制。

請繼續往下閱讀...

環保局清潔隊表示，考量上班族作業時間，環保局在各區設垃圾集中點，從上午6點到9點停放清潔車和資源回收車，供民眾丟棄垃圾和資源回收物。

7月9日當天為上班日，擔心民眾到六合街丟垃圾會塞車，因此六合街垃圾集中點9日暫停收垃圾，當天將不會停放清潔車和資源回收車供民眾交運垃圾，民眾可以到信義區公所或其他垃圾集中點丟垃圾。

基隆市六合街垃圾集中點9日停收，環保局呼籲民眾到附近集中點丟垃圾。（基隆市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法