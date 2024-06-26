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台南高粱「錢」景看好 1分地租金上漲到8500元

學甲高粱陸續採收中，1年1分地租金漲至8500元。（記者楊金城攝）

學甲高粱陸續採收中，1年1分地租金漲至8500元。（記者楊金城攝）

2024/06/26 19:44

〔記者楊金城／台南報導〕金酒公司和基層農會推廣一期契作釀酒高粱，台南學甲、後壁和鹽水區分別栽種1105、192、260公頃，台南合計種植高粱1557公頃全台最多，成為新興經濟作物，1分地農地1年租金已上漲到至少8500元。

高粱陸續採收中，學甲區農會理事長陳榮輝、常務監事曾啟旺、總幹事李曉軍今天（26日）為7月13日舉辦的學甲高粱節宣傳，行銷學甲高粱產業，農會還首次拍攝學甲高粱種植映像短片。

陳榮輝說，學甲區契作國產「台南8號」高粱全台最大產區，契作價1公斤25元，高粱耐乾旱又節水，收益穩定，還開辦高粱收入保險，成為國產雜糧經濟作物，後勢看漲。

13日將在學甲農會舉辦的學甲高粱節，有農產市集和音樂會，現場提供免費高粱酒飲品品嘗、高粱漂浮瓶DIY體驗，及消費單筆滿500元送「一穀作契」高粱冰淇淋。

李曉軍指出，要種植高粱，須先通過土壤檢測無污染，也要加入產銷履歷，今年已收成的產量1分地至少350公斤，產量不錯，農會為此規劃8公頃育種田，生產高粱種子供應栽種。

農業部推廣契作高粱，也是鼓勵活化一期作休耕地，因為農村人口老化，不少農地轉租給專業農民種植高粱，目前一分地一年兩期租金已上漲到至少8500元，因種高粱轉作獎勵金每分地4500元，另加環境基本給付每分地500元，高粱種植有「錢」景，讓專業農肯下重本租地種植。

學甲區農會總幹事李曉軍（右起）、農會理事長陳榮輝、台南市農業局副局長陳仲杰、農會常務監事曾啟旺宣傳7月13日舉辦的學甲高粱節，行銷學甲高粱產業。（記者楊金城攝）

學甲區農會總幹事李曉軍（右起）、農會理事長陳榮輝、台南市農業局副局長陳仲杰、農會常務監事曾啟旺宣傳7月13日舉辦的學甲高粱節，行銷學甲高粱產業。（記者楊金城攝）

釀酒的台南八號高粱籽粒飽滿，是新興的經濟作物。（記者楊金城攝）

釀酒的台南八號高粱籽粒飽滿，是新興的經濟作物。（記者楊金城攝）

學甲高粱節推出高粱漂浮瓶DIY體驗。（記者楊金城攝）

學甲高粱節推出高粱漂浮瓶DIY體驗。（記者楊金城攝）

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