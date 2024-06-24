高粱節水 台南學甲契作國產高粱1105公頃最多

高粱穗的籽粒飽滿。（記者楊金城攝）

2024/06/24 17:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲契作高粱最近開始陸續採收，第3年契作面積達到1105公頃全台最多，學甲區農會將在7月13日舉辦學甲高粱節推廣高粱產業。

學甲區農會總幹事李曉軍今天（24日）說，3、4月早播種的國產高粱「台南8號」，高粱穗的籽粒長的都不錯，只有5月種的高粱受到梅雨影響成長，但平均產量高於去年。

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金酒公司和學甲區農會合作推廣一期稻作轉作高粱3年計畫，今年第3年因契作收購價提高4元，1公斤高粱契作價25元，提高收益，增加農民契作誘因，使得學甲契作釀酒高粱成長到1105公頃。

李曉軍指出，雲嘉南沒有農會承辦契作高粱的地區農民加入學甲農會契作。學甲農會明年仍將推動契作釀酒高粱。

農糧署南區分署長陳立儀說，釀酒高粱在台灣本島絕跡10年，前年起開始推廣契作國產高粱，不但生產的高粱酒「一穀作契」在市場上獲得好評，高粱具有耐旱節水、抗病蟲害等優點，且減少進口高粱的依賴及響應淨零碳排政策，值得推廣栽種讓農地永續利用。

農糧署南區分署表示，今年一期作契作釀酒高粱有嘉義義竹鄉農會、台南後壁區、鹽水區及學甲區農會，一期作契作面積達到2200多公頃。

為鼓勵農民契作釀酒高粱，農糧署取消轉作基期年限制，一般農業區、特定農業區之農牧用地發給轉作獎勵金每分地4500元，另加環境基本給付每分地500元。另農業部農業金融署開辦高粱收入保險，中央及地方政府補助保費。

台南學甲契作高粱有1105公頃全台最多，學甲高粱節將在7月13日舉辦。（記者楊金城攝）

台南學甲契作高粱最近陸續採收。（圖由學甲區農會提供）

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