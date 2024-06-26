法鼓山關懷生命獎 肌萎醫師陳燕麟獲智慧獎、歌手齊豫獲特殊貢獻獎

法鼓山第10屆關懷生命獎由決審評委法鼓山方丈和尚果暉（前右）、評審團召集人錢復（前中）、綠光劇團導演吳念真（後左三）等人，選出智慧面對生命、慈悲關懷他人的各方得主或團體。（法鼓山人文社會基金會提供）

2024/06/26 19:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕智慧面對生命、慈悲關懷他人，是法鼓山關懷生命獎頒獎宗旨，今（26日）公布第10屆得主，得獎者之一為肌肉萎縮症病齡超過25年的醫師陳燕麟，其病魔纏身但仍持續為其他病患服務，更積極投入研究，為肌萎症找出更多的解方，獲選「智慧獎」肯定。另，今年首度頒發特殊貢獻獎給歌手齊豫，感謝其長年對關懷生命與公益活動的付出。

法鼓山人文社會基金會表示，今年關懷生命獎共計有12個團體及個人獲選入圍，表彰以智慧面對生命、以慈悲關懷他人，培養永不放棄、積極正向的人生觀，傳遞關懷生命的溫暖心光等精神。

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積極投入臨終關懷並推動生命教育的社團法人台灣大悲佛學會獲得團體「大願獎」，其提供專業培訓與在職教育，為社區醫護團隊增加照顧人力，10餘年來深入各醫院與各社區角落，至今完訓超過數百位關懷員，投入超過上萬人次的服務。

智慧獎得主、醫師陳燕麟罹患肌肉萎縮症病齡逾25年，但他忍受病魔之苦，仍持續堅毅為其他病患服務，並積極投入研究，為肌萎症找出更多的解方，推廣社會大眾認識肌肉萎縮疾病，目前已有約60餘篇的國際期刊。

深耕弱勢關懷20多年的張寶方，長期投入安寧療護與臨終關懷，結合多面向社會資源，完成病患心願，並促進志願服務的推展，邁向國際醫療援助，其足跡遍布全台，更忍受傷口惡臭、任憑膿血沾染，獲今年「慈悲獎」。

歌手齊豫則是以感動人心的歌聲陪伴大眾，並從2012年起擔任法鼓山與法務部合辦的「心六倫行動大使」，進入監所無償舉辦「心幸福音樂會」，關懷啟發收容者長達數年，近年愛心觸角擴及海外，獲頒「特殊貢獻獎」。

今年該獎決審評委包括：法鼓山方丈和尚果暉、評審團召集人錢復、綠光劇團導演吳念真、前農委會主委陳武雄、前台灣大學校長陳維昭、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、前台北市教育局局長曾燦金、台灣綜合研究院董事長黃輝珍、法鼓山護法總會會長張昌邦等。

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