體感溫度一度飆40度！ 屏東萬巒老農疑熱衰竭昏倒

屏東萬巒鄉傳出有年老男子務農因過熱導致昏迷。（屏東縣消防局提供）

2024/06/26 19:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台熱如「烤蕃薯」，國境之南屏東雖然氣溫最高僅約35度，但非靠海的鄉鎮沒有太多水氣調節，體感溫度節節上升，其中位於中屏東的萬巒鄉，今天發生老農疑似熱衰竭昏迷事件，所幸送醫後並無大礙，已返家休息。

屏東縣消防局指出，今天上午近11時，萬巒分隊附近農田傳出有民眾暈倒，即刻派遣人車前往，並在目擊者引導下到場救援，到場發現該名約7旬老翁已昏迷，所幸仍有生命跡象，立刻送往潮州安泰醫院救治。安泰醫院則指出，該名病患到院後，評估為疑似熱衰竭，在經過水分補給及治療後，該名老翁已甦醒並返家休息。

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據氣象局觀測，當時萬巒的氣溫約在34度左右，但體感溫度相差5度達39度，隨後更在下午1點體感溫度升高到40度，令人咋舌。

衛福部資料顯示，近日溫度飆升，若身體長期處在高溫環境無適當防護措施，可能無法正常調節體溫，就容易發生熱傷害的情形，而一般常見的熱傷害，包括熱痙攣、熱衰竭及中暑等，其中又以中暑最為嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭甚至死亡，且死亡率超過30%。

衛福部提醒，熱傷害是可預防，為預防高溫熱傷害發生，要熟記三要訣即「保持涼爽、補充水分、提高警覺」一起遠離熱傷害，尤其熱傷害的高危險族群，包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患者等，更應小心謹慎面對。

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