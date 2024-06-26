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東石網寮學生化廢為寶 童玩DIY激發創意潛能

網寮國小學生用廢棄材料製成童玩。（網寮國小提供）

網寮國小學生用廢棄材料製成童玩。（網寮國小提供）

2024/06/26 17:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣網寮國小利用放暑假前夕，今天邀請「青峰大叔」退休校長蔡青峰以「環保童玩DIY」為主題，教學生製作瓶蓋陀螺、魔女宅急便及旋轉天鵝等復古童玩，做法簡單、材料容易取得，學生們學習興致高昂，製作過程中融入閩南語童謠，邊學邊做，瞭解童玩原理，收穫滿滿。

網寮國小教導主任吳毓智表示，蔡青峰校長退休後，專注於復古童玩的研發，善用簡單的科學原理，將不起眼的紙碗、瓶蓋、水管、竹筷等材料，化身為各種復古童玩，指導學生製作創意童玩，讓身處3C年代的孩子，感受自己動手做童玩的樂趣。

蔡青峰向學生展示自己利用天然及回收材料製作而成的各種趣味古早童玩，指導學生進行童玩DIY；學生胡東哲及戴佑勝表示，將紙碗挖洞並用銅線做出小天鵝放在上方，利用聲音的共鳴震動就能讓天鵝旋轉，非常神奇。

學生戴岳陽說，用瓶蓋、竹筷、彩色膠帶和綿繩製作的瓶蓋陀螺，轉動起來色彩繽紛，還可以和同學對戰比賽，非常刺激；學生戴萁嬅說，準備女巫造型剪紙和棉繩，透過反摩擦力的作用，可以呈現女巫上下飛行的效果，做起來既簡單又有趣。

網寮國小校長王伯安表示，環保童玩DIY讓學生們學習到製作童玩的技巧，培養動手操作能力和創意思維，通過簡單的材料變廢為寶，也讓孩子體認愛護環境的重要。

蔡青峰（右）退休後，專注於復古童玩的研發。（網寮國小提供）

蔡青峰（右）退休後，專注於復古童玩的研發。（網寮國小提供）

退休校長蔡青峰教導學生用廢棄材料做成童玩。（網寮國小提供）

退休校長蔡青峰教導學生用廢棄材料做成童玩。（網寮國小提供）

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