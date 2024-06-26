歷時逾半年 宜蘭市南館市場耐震補強完工

啟用至今逾40年的宜蘭市南館公有零售市場今天完成耐震補強。（圖由宜蘭市公所提供）

2024/06/26 16:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕啟用至今逾40年的宜蘭市南館公有零售市場，2017年經評估鑑定需要進行耐震補強，因經費龐大，市公所2021年獲經濟部補助後投入規劃設計，並於去年底動工，歷經逾半年施工終於在今天完成補強，不僅讓300多攤商家安心販售，民眾也能放心消費；北館市場耐震補強工程則已上網公告招標中。

宜蘭市南館公有零售市場在經濟部補助下，以2300萬元決標發包工程，經濟部補助90％，針對多處硬體設備進行修繕，包括擴柱補強、鋁門窗更新、中庭停車地坪重鋪、斜坡車道止滑重鋪、地下室輕鋼架、牆面油漆粉刷及滲漏水處理等整修作業。

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宜蘭市公所市場管理所長吳鳳元說，南館市場為地下1層、地上4層建物，經半年多施工今天完工，不僅改善市場建物結構安全，以符合最新建築物耐震設計規範，達成「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震標準，同時也美化市場環境。

宜蘭市長陳美玲說，市公所為保障攤商及消費安全，辦理南館市場耐震補強工程，提高建物耐震能力，工程期間積極與攤商溝通，盼能兼顧營生，以影響最小時間、工法進行。北館市場耐震補強工程也正辦理中，希望提供市民更安全的購物環境。

宜蘭市南館公有零售市場完成耐震補強，同時也美化市場環境。（圖由宜蘭市公所提供）

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