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宜蘭頭城泳池開放 蘇澳阿里史冷泉改收費

去年9月28日休園迄今的頭城鎮立游泳池，經整修並委外招標後，6月15日起試營運、7月1日將正式開幕。 （記者王峻祺攝）

去年9月28日休園迄今的頭城鎮立游泳池，經整修並委外招標後，6月15日起試營運、7月1日將正式開幕。 （記者王峻祺攝）

2024/06/26 15:04

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕炎夏到宜蘭玩水不只有童玩節，一度休園的頭城鎮立游泳池，委外經營後將在7月1日重新開幕，原本免費的知名蘇澳阿里史冷泉，委外後也改收費，男女裸湯部分不分平假日全票120元、半票60元，不過大眾池仍維持免費入場。

全台近日氣溫居高不下，即將在7月6日開幕的宜蘭童玩節，水域活動讓遊客引頸期盼，而去年9月28日休園迄今的頭城鎮立游泳池，經整修並委外招標後，6月15日起試營運、7月1日也要正式開幕。

頭城鎮立游泳池位於頭城鎮運動公園內，過去鎮民免費深受歡迎，因考量使用者付費原則，去年公所自營結束後，今年委外招標，由陳姓業者以12萬元得標，每月權利金1萬元，未來將有4名救生員，每天至少安排3人輪班，另聘請教練開設游泳班。

陳姓業者說，7月1日起，頭城鎮民全票70元、半票25元；非鎮民全票100元、半票60元，每天上午8時開放至晚間8時，週四休園清潔。

另外，水溫維持在攝氏22度的蘇澳冷泉，也是民眾消暑好去處，其中阿里史冷泉區的大眾池、男女裸湯區原本免費，鎮公所委外經營後，22日起遊客泡男女裸湯不再是免費，改成不分平假日收費，全票120元、半票60元，但大眾池仍維持免費入場。

知名蘇澳阿里史冷泉，本月委外經營後改收費，男女裸湯部分不分平假日全票120元、半票60元，不過大眾池仍維持免費入場。 （資料照）

知名蘇澳阿里史冷泉，本月委外經營後改收費，男女裸湯部分不分平假日全票120元、半票60元，不過大眾池仍維持免費入場。 （資料照）

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