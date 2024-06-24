夏日戲水消暑！嘉義大林國中游泳池、竹崎親水公園戲水區人氣旺

竹崎親水公園兒童戲水區暑假延長為每週四、五、六、日4天放水，讓大、小朋友盡情戲水消暑。（竹崎鄉公所提供）

2024/06/24 18:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕炎炎夏日，戲水清涼又消暑，嘉義縣除有民雄鄉立游泳池、竹崎鄉立游泳池等提供民眾運動休閒，大林國中游泳池開放大林鎮民免費使用，還有竹崎親水公園兒童戲水區假日免費開放，人氣旺。

嘉義縣政府教育處體育保健科長黃宏鼎表示，部分學校設有游泳池，放學後或假日提供民眾使用，包括大林鎮大林國中、新港鄉文昌國小、太保市南新國小等，在課程教學之餘對外開放。

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大林鎮長許有疆說，去年起補助大林國中經營游泳池，提供設籍大林的鎮民無償使用；原大林鎮立游泳池因年久失修，委外廠商評估經營難度高、不符合成本效益退場，現正爭取體育署預算，規劃轉型為青銀共融運動中心。

大林國中校長簡淑玲說，游泳池學期課程中開放時間為週二至五下午5點至晚上9點，週六及暑假開放時間為上午8點至12點、下午1點至5點兩個時段，週日、週一及國定假日休館，開放大林鎮民出示身分證免費入場。

竹崎鄉公所主秘蔡建讀表示，竹崎親水公園兒童戲水區自5月4日起，每週六、日自上午8點自下午5點放水；暑假期間改為每週四、五、六、日上午8點至下午5點放水；竹崎鄉立游泳池一般民眾收費100元，年滿65歲長輩或12歲以下兒童優待票80元，設籍竹崎鄉的高中職以下學生50元。

文昌國小校長賴英杰說，游泳池興建較早，因此前年申請經費整修，設有8個水道，為50公尺標準游泳池， 暑假除了提供學校營隊上課使用，7月1日至8月23日上午8點半至11點半、下午1點半至4點半，開放民眾購票入場，每人50元。

竹崎鄉長曾亮哲（左一）月前與學童到竹崎親水公園兒童戲水區遊憩。（竹崎鄉公所提供）

大林鎮公所以補助方式與大林國中共同經營游泳池，4月起夜間及假日開放大林鎮民免費入場游泳。（大林國中提供）

大林國中游泳池暑假起週二至週六開放鎮民免費使用。（大林國中提供）

竹崎親水公園兒童戲水區每到假日湧入戲水人潮。（記者王善嬿攝）

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