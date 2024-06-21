埔里親水節 桃米親水公園登場

埔里親水節系列活動昨於桃米親水公園正式開幕，持續至8月25日，提供親子安全的夏季戲水空間。（記者佟振國攝）

2024/06/21 05:30

系列活動至8月25日 有花卉造型互動遊戲裝置 玩水也能拍美照

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所舉辦「埔里親水節」系列活動，昨於桃米親水公園正式開幕，活動至八月廿五日，親水公園引進在地優質山泉水，今年農村水保署於水源頭增設蓄水及沉砂過濾池，水量、水質更穩定，讓親子開心安全戲水。

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設蓄水、過濾池穩定水量、水質

炎炎夏日許多民眾喜歡戲水消暑，埔里鎮桃米里親水公園提供親子安全戲水空間，公所也從二○二二年起舉辦「埔里親水節」活動，成為埔里暑期特色活動之一。

「二○二四埔里親水節」系列活動昨正式開幕，持續至八月廿五日，今年以埔里豐富的花卉為主題，噴水區設計花卉造型的花串裝飾，園區內也有花卉造型的互動遊戲裝置，讓大小朋友可以拿水槍競賽，以及花店造型的主題牆打卡，玩水之餘也能樂拍網美照。

鎮長廖志城表示，活動期間每逢週日上午九時至下午四時有音樂與魔術表演，以及以花卉為主題的手作課程，包括玫瑰花釀、編織花、浮游花、緞帶花、乾燥花等，讓親子在玩水的同時也能動手創作，認識埔里花卉之美。

週三、四休園 清理水池和環境

埔里公所指出，桃米親水公園引用當地優質的山泉水，但以往夏季易受午後強降雨影響導致水質混濁，今年農村水保署特別在水源頭增設兩座各一百噸的蓄水池及沉砂過濾池，不僅供水能更穩定，也減少午後降雨對水質影響，活動期間每週三、四休園，也會進行水池清潔和環境清理，提供大家安全友善的玩水場域，相關活動訊息可查詢「山系‧桃米親水公園」臉書粉絲專頁。

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