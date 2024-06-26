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揪甘心！朱鸝雛鳥摔落死亡 三星公所鋪稻草再防憾事

宜蘭三星龍泉步道有朱鸝正在育雛，鳥友拍下珍貴畫面相當動人。（拍鳥俱樂部鳥友陳春安提供）

宜蘭三星龍泉步道有朱鸝正在育雛，鳥友拍下珍貴畫面相當動人。（拍鳥俱樂部鳥友陳春安提供）

2024/06/26 13:06

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉龍泉步道在地方長期守護下，成為鳥類生態棲地，曾吸引高達11種珍稀鳥現蹤，被譽為台灣最美麗鳥類之一的朱鸝正值育雛期，有鳥媽媽餵養3隻雛鳥，未料其中1隻寶寶在今早學站時，意外從樹上摔落死亡，公所人員發現後，趕緊在樹下鋪設稻草當作緩衝墊再防憾事，鳥友見狀讚譽「揪甘心！」

三星龍泉步道多年前曾出現美麗八色鳥，吸引全台鳥友造訪，隨著公所攜手宜蘭護鳥志工，逐步營造更加友善的生態環境後，近年引來包括黑枕藍鶲、朱鸝及五色鳥等多種珍稀鳥類棲息，繁殖期均可看到母鳥育雛身影。

本月有3隻朱鸝寶寶破殼而出，有鳥友拍下母鳥育雛畫面相當感人，但因雛鳥即將離巢，今早跑出巢外站在樹枝上，未料其中1隻似乎沒站穩，摔落離地約2.5公尺地面當場死亡，公所人員及鳥友見狀不捨，為了保護還在樹上的雛鳥，公所立刻搬來稻草鋪在樹下車道，並擺放警示三角錐，以防雛鳥掉下來再摔死。

台灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷說，有鳥友發現朱鸝育雛後徹夜守候，也感謝三星鄉公所的貼心，為了保護珍稀鳥類，進行人道救援協助，在地面鋪設稻草防範，朱鸝非常美麗也有著好聽的鳴唱聲，2年前三星曾發生鳥寶寶遭偷事件，因此再次呼籲全民一起關注，珍惜美好棲地，不要再有獵鳥等不法情事，攜手守護所有鳥類。

朱鸝是台灣特有亞種鳥類，第二級珍貴稀有保育類，身長約25至28公分，雄鳥頭與雙翼為黑色，其餘呈鮮豔紅色，主要棲息於低海拔山區，喜愛在闊葉林內活動，大多單獨出現，因羽色艷麗常遭捕捉，加上母鳥容易棄巢，繁殖率偏低，是瀕臨絕種鳥類之一。

宜蘭三星有珍稀朱鸝雛鳥意外掉落地面死亡，公所人員趕緊鋪設稻草再防憾事。（拍鳥俱樂部鳥友JW提供）

宜蘭三星有珍稀朱鸝雛鳥意外掉落地面死亡，公所人員趕緊鋪設稻草再防憾事。（拍鳥俱樂部鳥友JW提供）

宜蘭三星鄉公所人員在樹下鋪設稻草，防止朱鸝寶寶掉落地面死亡，貼心舉動被鳥友讚譽。（拍鳥俱樂部鳥友JW提供）

宜蘭三星鄉公所人員在樹下鋪設稻草，防止朱鸝寶寶掉落地面死亡，貼心舉動被鳥友讚譽。（拍鳥俱樂部鳥友JW提供）

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