為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

促進關子嶺觀光發展 仙草國小學童研調獻策

為促進關子嶺觀光，仙草實驗小學學童透過課程教學，進行實地踏查與訪談討論，並遠赴屏東參訪取經，今日透過公聽會方式發表成果並提出建議。（記者王涵平攝）

為促進關子嶺觀光，仙草實驗小學學童透過課程教學，進行實地踏查與訪談討論，並遠赴屏東參訪取經，今日透過公聽會方式發表成果並提出建議。（記者王涵平攝）

2024/06/26 13:13

〔記者王涵平／台南報導〕為促進關子嶺觀光，仙草實驗小學學童透過課程教學，進行實地踏查與訪談討論，並遠赴屏東四重溪溫泉園區參訪取經，今日透過公聽會方式發表成果並提出建議，以不同的視野與思維，希望為關子嶺風景區的發展發揮影響力。

仙草實驗小學位於關子嶺山腳下仙草埔，中年級學生察覺到在地觀光產業發展遇到瓶頸，在兩位導師的帶領下安排相關課程進行研究調查，市府、西拉雅國家風景處、白河區公所、溫泉發展協會、店仔口文教協會等單位今日出席成果發表會，聽取學童的想法。

學生葉昶斈報告時提到，發現關子嶺溫泉區遮蔽的地方比較少，天氣一熱，觀光客就不會想來玩，且整體氛圍比較不足，建議可以多建一些日式的建築與裝飾，讓遊客不用到日本，在關子嶺就可以感受到日式的溫泉文化。

學生劉晨郁認為，在屏東的四重溪溫泉參訪中，看到當地的「門牌」、「路標」都相當有特色，而紀念品店、特色打卡景點的設置，例如設立一個公眾泡腳區，是關子嶺可以參考的地方。

傅商耘說，調查計劃本來沒有經費，一起去找校長和主任爭取，並承諾會努力學習，分組合作設計作品和解決問題的過程，最後還完成旅遊手冊，大家都很有成就感。

市府參議吳國珉表示，自主的倡議行動，看見孩子的建議與純真想法，有別於公務體系的視野與框架，提供不一樣的見解思維，會把發表會的成果帶回市府，供相關公務單位參考，作為施政參考的寶貴資源。

校長李志軒表示，仙草實小的教學相當多元，鼓勵老師以PBL（問題導向學習）的模式，帶著孩子從真實的情境中去探究，提出問題與假設，並透過實作找到解決問題的行動方案。

仙草實小的學生在實踐中體會到自己的聲音也能對社會產生影響，努力與熱情為關子嶺觀光產業帶來了新的希望與活力，創意與行動力，為未來的學習與成長打下堅實的基礎。

為促進關子嶺觀光，仙草實驗小學學童透過課程教學，進行實地踏查與訪談討論，並遠赴屏東參訪取經，今日透過公聽會方式發表成果並提出建議。（記者王涵平攝）

為促進關子嶺觀光，仙草實驗小學學童透過課程教學，進行實地踏查與訪談討論，並遠赴屏東參訪取經，今日透過公聽會方式發表成果並提出建議。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
半島小車手計畫 學童騎車認識恆春
2024/06/13 05:30

半島小車手計畫 學童騎車認識恆春
台南永康某國小傳霸凌 1學童遭磚塊砸傷頭
2024/06/21 18:57

台南永康某國小傳霸凌 1學童遭磚塊砸傷頭

部署水湳經貿園區領漲抗跌 首選「當代首馥」
驚！中捷砍人案隔天 中市國小驚傳學童持美工刀追逐4同學
2024/06/08 11:47

驚！中捷砍人案隔天 中市國小驚傳學童持美工刀追逐4同學

「只要配送沒問題」 國教署︰優先供應學童鮮乳
2024/06/13 05:30

「只要配送沒問題」 國教署︰優先供應學童鮮乳

天熱流感成要命威脅！ 專家籲老人打含佐劑疫苗
竹東瑞峰國小「擬真飛機客艙」辦畢典 鼓勵振翅高飛
2024/06/19 13:39

竹東瑞峰國小「擬真飛機客艙」辦畢典 鼓勵振翅高飛
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播