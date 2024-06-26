促進關子嶺觀光發展 仙草國小學童研調獻策

為促進關子嶺觀光，仙草實驗小學學童透過課程教學，進行實地踏查與訪談討論，並遠赴屏東參訪取經，今日透過公聽會方式發表成果並提出建議。（記者王涵平攝）

2024/06/26 13:13

〔記者王涵平／台南報導〕為促進關子嶺觀光，仙草實驗小學學童透過課程教學，進行實地踏查與訪談討論，並遠赴屏東四重溪溫泉園區參訪取經，今日透過公聽會方式發表成果並提出建議，以不同的視野與思維，希望為關子嶺風景區的發展發揮影響力。

仙草實驗小學位於關子嶺山腳下仙草埔，中年級學生察覺到在地觀光產業發展遇到瓶頸，在兩位導師的帶領下安排相關課程進行研究調查，市府、西拉雅國家風景處、白河區公所、溫泉發展協會、店仔口文教協會等單位今日出席成果發表會，聽取學童的想法。

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學生葉昶斈報告時提到，發現關子嶺溫泉區遮蔽的地方比較少，天氣一熱，觀光客就不會想來玩，且整體氛圍比較不足，建議可以多建一些日式的建築與裝飾，讓遊客不用到日本，在關子嶺就可以感受到日式的溫泉文化。

學生劉晨郁認為，在屏東的四重溪溫泉參訪中，看到當地的「門牌」、「路標」都相當有特色，而紀念品店、特色打卡景點的設置，例如設立一個公眾泡腳區，是關子嶺可以參考的地方。

傅商耘說，調查計劃本來沒有經費，一起去找校長和主任爭取，並承諾會努力學習，分組合作設計作品和解決問題的過程，最後還完成旅遊手冊，大家都很有成就感。

市府參議吳國珉表示，自主的倡議行動，看見孩子的建議與純真想法，有別於公務體系的視野與框架，提供不一樣的見解思維，會把發表會的成果帶回市府，供相關公務單位參考，作為施政參考的寶貴資源。

校長李志軒表示，仙草實小的教學相當多元，鼓勵老師以PBL（問題導向學習）的模式，帶著孩子從真實的情境中去探究，提出問題與假設，並透過實作找到解決問題的行動方案。

仙草實小的學生在實踐中體會到自己的聲音也能對社會產生影響，努力與熱情為關子嶺觀光產業帶來了新的希望與活力，創意與行動力，為未來的學習與成長打下堅實的基礎。

為促進關子嶺觀光，仙草實驗小學學童透過課程教學，進行實地踏查與訪談討論，並遠赴屏東參訪取經，今日透過公聽會方式發表成果並提出建議。（記者王涵平攝）

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