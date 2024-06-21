台南永康某國小傳霸凌 1學童遭磚塊砸傷頭

台南市永康區某國小傳出疑似霸凌事件，家長不滿校方處理態度，將影片上傳臉書社群。（翻攝自「爆料公社二社」）

2024/06/21 18:57

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區某國小傳出疑似霸凌事件，1名學生遭同學以磚塊砸傷頭，縫了3針，家長不滿校方處理態度，將孩子受傷過程影片上傳臉書社團。教育局表示，將要求學校須依偏差行為與霸凌防制準則相關規定妥適處理，並即時回應家長的質疑。

根據爆料學生家長在「爆料公社二社」的發文指出，孩子19日上午在學校被丟磚塊，但校方認定並非故意，家長到總務處調閱監視器畫面才知道真相。之前即已有針對孩子遭到霸凌進行校內通報，但被壓下，校長表示會處理，沒想到校長今年卻要與畢業生一起退休。

請繼續往下閱讀...

台南市教育局指出，經向學校了解，4月及6月分別有學生家長向學校通報疑似霸凌案件，相關案件目前學校已依校園霸凌防制準則啟動處理程序中。

另有關該名學生被磚頭砸傷事件，經初步了解，是下課時間班內一群學生玩撿石頭丟牆壁遊戲，所發生的意外傷害。事件發生後校方立即進行檢傷包紮，並通知家長到校了解事發狀況，也對行為學生進行輔導管教。

教育局表示，針對該校發生的疑似霸凌事件，後續將要求學校須依偏差行為與霸凌防制準則相關規定妥適處理，並即時回應家長的質疑，對事件有關學生也應提供必要的輔導管教措施，營造友善的校園環境，學校對相關事件的處置若有不當，違反不隱匿、不包庇、不拖延、有案即查的「3不1有」原則，一旦調查屬實，也會依規定議處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法