竹東瑞峰國小「擬真飛機客艙」辦畢典 鼓勵振翅高飛

新竹縣瑞峰國小畢業生們化身機組人員「登機」準備振翅高飛，獲得「客艙內」所有「乘客」鼓掌相迎。（記者黃美珠攝）

2024/06/19 13:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮瑞峰國小今天的畢業典禮在該校附幼的「擬真飛機客艙」中登場，4名畢業學童加上2名幼兒畢業生一起化身空服員或飛機主廚，觀禮來客則都持著「登機證」到報到櫃檯報到，隨後穿過「登機門」登機，搭乘「瑞峰航空」一起振翅高飛。

瑞峰國小校長、一日「瑞峰航空」執行長何崧瑀說，他們學校位在五指山下，校園迷你但環境清幽，各有小學部28名學生與幼兒園7名幼童，其中4名學童和2名幼兒今天踏出校門畢業，要展開新的一段學習之旅。

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該校以「瑞峰熠熠．翱翔星宇」為名，在星宇航空贊助下，替這6個孩子用飛行為題舉辦畢業典禮。

除了跟畢業季傳統的祝福就是鵬程萬里有關，也跟他們學校孩童都沒有搭過飛機出外看過世界，只有跟老師一起躺在操場上望向藍空，看著飛機飛越而出現的長長機尾雲時，吐出「想搭飛機」、「想去世界各地走走」的夢想。

何崧瑀說，去年此時該校校園內飛來了幾隻雞，這些雞在校內停留和生活，孩子們看到了母雞生蛋、孵蛋、以及小雞的誕生和長大，也看到了其他動物對牠們的侵擾甚至殺戮。在這樣旁觀的過程，小朋友們懂得生命有其現實的苦楚，但卻也蘊含無限的可能，在師長的引導下體悟天助自助者的道理。

所以瑞峰的師長們決定用「飛行」為主題祝福今年的畢業生，叮嚀他們在了解前述人生道理之後，不忘勇敢追夢，而星宇航空獲悉後更一口答應提供贊助。

瑞峰國小今天的畢業典禮會場其實就是該校附設幼兒園的教室，校方把現場座位參考飛機客艙的方式擺放，所有出席者都收到「瑞峰航空」所發出的機票，大家劃位登機後，欣賞在校生的航空戲劇秀等演出，畢業生所出任的機組人員，更以中文、英文、泰雅族語的方式，輪流進行自我介紹或是機上安全宣導，同時展現該校在語言類的學習成果。

登機門外，除了前述的雞群，也安排一架小飛機當作裝置藝術，平添出境的氛圍感，小飛機上則是一幅世界地圖，上面插滿了瑞峰國小所有師生們的祝福和遨遊世界的小小心願，也成了畢業典禮會場外最夯的打卡角落。

新竹縣瑞峰國小畢業生們化身機組人員「登機」準備振翅高飛，獲得「客艙內」所有「乘客」鼓掌相迎。（記者黃美珠攝）

新竹縣瑞峰國小畢業生們化身機組人員「登機」準備振翅高飛，獲得「客艙內」所有「乘客」鼓掌相迎。（記者黃美珠攝）

新竹縣瑞峰國小畢業典禮的座位安排就以客機機艙的方式安排，平添飛行的氛圍感。（記者黃美珠攝）

新竹縣瑞峰國小畢業典禮的座位安排就以客機機艙的方式安排，平添飛行的氛圍感，在校生則表演航空戲劇秀等迎賓。（記者黃美珠攝）

新竹縣瑞峰國小4名國小畢業生化身「瑞峰航空」機組人員，2名幼兒畢業生則是飛機餐的主廚。（記者黃美珠攝）

「瑞峰航空」的來賓今天入場前要先正式報到劃位。（記者黃美珠攝）

所有要搭乘「瑞峰航空」的來賓，由瑞峰國小附設幼稚園的「登機門」進入。（記者黃美珠攝）

2名瑞峰國小附設幼兒園的畢業生，是今天「瑞峰航空」的飛機餐主廚。（記者黃美珠攝）

化身「瑞峰航空」機組人員的新竹縣瑞峰國小畢業生們，分用中文、英文以及泰雅族語自我介紹和機上安全宣導。（記者黃美珠攝）

新竹縣瑞峰國小畢業典禮今天以飛行為主題舉行，讓很多出席者印象深刻。（記者黃美珠攝）

新竹縣瑞峰國小畢業典禮外的小飛機。（記者黃美珠攝）

世界地圖上插滿各類夢想和祝福，是新竹縣瑞峰國小師生們的共同創作。（記者黃美珠攝）

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