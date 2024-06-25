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苗栗公館紅棗7月上市 農會推鮮果預購優惠

苗栗縣公館鄉為全台唯一紅棗生產專區，紅棗預計7月上市，鄉農會於即日起到6月30日推出預購優惠。（資料照）

苗栗縣公館鄉為全台唯一紅棗生產專區，紅棗預計7月上市，鄉農會於即日起到6月30日推出預購優惠。（資料照）

2024/06/25 14:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉為全台唯一紅棗生產專區，今年雖受4月豪雨落花、落果達農業天然災害救助，但後期天候穩定，預計7月上市，公館鄉農會預估產量仍可達600公噸，並於即日起到6月30日推出預購優惠，提供消費者411種農藥檢驗零檢出、甜度21以上的優選鮮果。

公館鄉紅棗栽種面積約80餘公頃，另銅鑼鄉等地有零星種植，今年開花結果期受4月豪雨影響，落花、落果情形嚴重，經農糧署與縣府農業處勘查後，認定受損25%，符合農業天然災害救助，補助棗農一公頃8萬元。

不過，後期天候穩定，加上近日高溫，助長棗果生長，公館鄉農會總幹事古雪雲表示，已有棗果轉紅，預計今年提早於7月初上市，雖受災損，預估產量仍可達600公噸，並訂於7月20、21日辦理紅棗節活動。

公館鄉農會也於即日起到6月30日推出預購優惠，有意購買者可上公館鄉農會官網、官方臉書粉絲專頁查詢。

農會表示，鮮果皆由農會推廣人員親自到契作農戶果園採樣抽驗，須通過411種農藥檢驗零檢出，且所揀選的鮮果大小均勻、每顆鮮果外觀紅度於1/3以上、甜度21以上。

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