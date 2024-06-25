台北青年生活英雄 5大主題曬分享

台北市政府青年局啟動場館優化計畫，與悠遊卡公司合作，在青年局1樓大廳引進「個性化悠遊卡機」，台北市長蔣萬安親自體驗。（圖由台北市政府青年局提供）

2024/06/25 12:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府青年局啟動場館優化計畫，與悠遊卡公司合作，在青年局1樓大廳引進「個性化悠遊卡機」，台北市長蔣萬安說，機台進駐青年局是市府場館活化的第一步，期待讓公部門的公共服務走入更多年輕朋友的生活，並考慮利用1樓寬敞的空間設置室內溜滑梯；青年局長殷瑋表示，配合機台進駐舉辦「台北青年生活英雄」活動，將免費送出50張個性化悠遊卡。

蔣萬安表示，機台進駐青年局只是市府場館活化的第一步，期待讓公部門的公共服務走入更多年輕朋友的生活，也藉此體驗檢視青年局大樓，還提出參考國內外企業案例，在大樓增設溜滑梯的構想；除提供孩子全新放電空間外，也為青年局辦公區域增添幾分趣味，也可以藉此改造過程促進公共參與，相關的規劃，大家拭目以待。

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殷瑋表示，會推動設置溜滑梯等空間活化、優化作為，除持續推動親子友善空間服務、延續既有場館租借，並思考大樓空間硬體改造外，未來也將朝推動假日市集活動、與青年文創團隊合作等方向思考，讓青年局大樓由內到外都能更符合青年需求；讓青年局大樓不再只是洽公、提供場地租借的場所，而是能創造話題、創造停留意願與斜槓價值的空間。配合本次機台進駐，舉辦「台北青年生活英雄」活動，將免費送出50張個性化悠遊卡。

青年局指出，「台北青年生活英雄」活動共分為「環保英雄」、「志工英雄」、「浪浪英雄」、「親子英雄」、「長照英雄」5大主題，自6月28日展開，鼓勵在各領域努力耕耘的青年，拍攝與主題相符的照片或影片並發佈於個人社群平台上，獲得該主題最高讚數前10名，便可免費獲得製作個性化悠遊卡機會一次，活動資訊可參考青年局官網。

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