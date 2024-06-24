為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中壢站前交通亂象先整頓宣導1週 7月起加強取締違規

中壢臨時前站前的交通亂象，市府會同警方先整頓宣導，7月起加強取締交通違規。（記者李容萍攝）

中壢臨時前站前的交通亂象，市府會同警方先整頓宣導，7月起加強取締交通違規。（記者李容萍攝）

2024/06/24 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵中壢車站每天往返旅客平均4萬7000人次，居全國第三大站，中壢臨時前站16日啟用後，因周邊交通設施規畫未跟上，用路人抱怨標誌標線號誌不明或未重新規畫，尤其交通尖峰時段易造成車流危險及衍生交通亂象，市府警察局交通大隊、交通局等單位今（24）日會勘，將並展開一週的交通整頓宣導，預計7月1日起執行取締交通違規，徹底改善中壢站前交通亂象。

會勘人員發現，沿著中壢臨時站前中和路的標線、標誌重複及計程車排班區未標示，中正路口的騎樓垃圾、電桿擋道、機車攤販違規，動線指引不明需要改，建國路騎樓路霸佔用，周邊綠鋪人行道中斷，結論周邊路口改善新設行車、行人標誌和下客區牌面引導（包括中正路及復興路增設牌面引導車輛往臨時站），以及計程車排班起終點引導、降低違停。

附近店家表示，因為中壢舊站前機捷中壢站施工，造成汽機車進入中壢車站單行道時，交通錐設置未連貫，希望增人行道和綠鋪，延續區隔交通錐至中山路口，改善交通亂象。

交通局說，中壢臨時站行人進站動線不明，後續會在地上設置腳印的動線指引旅客，另針對中正路路口的行穿線，因為人流較多，會將行穿線放大加上綠鋪，後續會研議增設號誌；中壢客運外也會在障礙物清除後讓標線人行道連通，讓行人通行更順暢；鐵道局則同意於站前計程車排班區，設置起迄車輛停等標示；環保局則將依規定執行騎樓垃圾清除。

桃園市府警察局交通大隊、交通局等單位會勘中壢臨時前站的交通動線。（記者李容萍攝）

桃園市府警察局交通大隊、交通局等單位會勘中壢臨時前站的交通動線。（記者李容萍攝）

中壢臨時前站前的交通亂象，市府會同警方先整頓宣導，7月起加強取締交通違規。（記者李容萍攝）

中壢臨時前站前的交通亂象，市府會同警方先整頓宣導，7月起加強取締交通違規。（記者李容萍攝）

中壢臨時前站前的交通亂象，市府會同警方先整頓宣導，7月起加強取締交通違規。（記者李容萍攝）

中壢臨時前站前的交通亂象，市府會同警方先整頓宣導，7月起加強取締交通違規。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「最醜車站」開拆 中壢臨時前站啟用、新站2031年完工
2024/06/16 16:21

「最醜車站」開拆 中壢臨時前站啟用、新站2031年完工
「最醜車站」中壢車站熄燈 網友引戰點名羅東車站像殯儀館
2024/06/23 15:54

「最醜車站」中壢車站熄燈 網友引戰點名羅東車站像殯儀館

紙風車來了！唐吉軻德冒險故事．重磅登場
台鐵中壢舊站功成身退！他回顧昔日美好 首創附設百貨公司
2024/06/16 23:59

台鐵中壢舊站功成身退！他回顧昔日美好 首創附設百貨公司
懷念最醜車站！中壢臨時前站爬百階、廁所少、動線霧煞煞
2024/06/18 23:22

懷念最醜車站！中壢臨時前站爬百階、廁所少、動線霧煞煞
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播