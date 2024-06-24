中壢站前交通亂象先整頓宣導1週 7月起加強取締違規

中壢臨時前站前的交通亂象，市府會同警方先整頓宣導，7月起加強取締交通違規。（記者李容萍攝）

2024/06/24 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵中壢車站每天往返旅客平均4萬7000人次，居全國第三大站，中壢臨時前站16日啟用後，因周邊交通設施規畫未跟上，用路人抱怨標誌標線號誌不明或未重新規畫，尤其交通尖峰時段易造成車流危險及衍生交通亂象，市府警察局交通大隊、交通局等單位今（24）日會勘，將並展開一週的交通整頓宣導，預計7月1日起執行取締交通違規，徹底改善中壢站前交通亂象。

會勘人員發現，沿著中壢臨時站前中和路的標線、標誌重複及計程車排班區未標示，中正路口的騎樓垃圾、電桿擋道、機車攤販違規，動線指引不明需要改，建國路騎樓路霸佔用，周邊綠鋪人行道中斷，結論周邊路口改善新設行車、行人標誌和下客區牌面引導（包括中正路及復興路增設牌面引導車輛往臨時站），以及計程車排班起終點引導、降低違停。

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附近店家表示，因為中壢舊站前機捷中壢站施工，造成汽機車進入中壢車站單行道時，交通錐設置未連貫，希望增人行道和綠鋪，延續區隔交通錐至中山路口，改善交通亂象。

交通局說，中壢臨時站行人進站動線不明，後續會在地上設置腳印的動線指引旅客，另針對中正路路口的行穿線，因為人流較多，會將行穿線放大加上綠鋪，後續會研議增設號誌；中壢客運外也會在障礙物清除後讓標線人行道連通，讓行人通行更順暢；鐵道局則同意於站前計程車排班區，設置起迄車輛停等標示；環保局則將依規定執行騎樓垃圾清除。

桃園市府警察局交通大隊、交通局等單位會勘中壢臨時前站的交通動線。（記者李容萍攝）

中壢臨時前站前的交通亂象，市府會同警方先整頓宣導，7月起加強取締交通違規。（記者李容萍攝）

中壢臨時前站前的交通亂象，市府會同警方先整頓宣導，7月起加強取締交通違規。（記者李容萍攝）

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