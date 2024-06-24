台中大里堆30萬噸垃圾 張芬郁籲焚化爐汰舊換新不能跳票

台中焚化爐垃圾處理量能不夠，造成每天有287公噸垃圾無法處理， 讓大里垃圾掩埋場暫時暫置的垃圾堆積如山。（記者陳建志攝）

2024/06/24 19:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中市人口突破285萬人，因焚化爐處理量能不夠，每天有287噸垃圾無法處理，大里垃圾掩埋場暫時堆置的垃圾，也從5年前的2萬多噸，到現在暴增至30萬噸，因全市掩埋場空間只剩約10萬噸，民進黨台中市議員張芬郁今天呼籲，市長盧秀燕要正視垃圾問題，年底文山焚化爐汰舊換新促參案招標絕不能再跳票；市府環保局允諾，文山焚化爐招商今年會如期完成。

張芬郁表示，台中人口突破285萬人，盧秀燕開心慶祝卻無力解決垃圾增加問題，據環保局統計，台中市垃圾量每日約2340公噸，文山、烏日、后里焚化爐卻只能處理2053公噸，每日缺口287公噸，和去年缺口232噸相較，台中垃圾量持續增加。

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張芬郁表示，為處理無法焚燒的垃圾，環保局只好將垃圾堆置到大里、霧峰、文山、后里、清水等地的掩埋場，各處掩埋場都已達臨界點拉警報，環保局長陳宏益在議會答詢時透露全市掩埋場的空間容量約剩10萬噸，張芬郁表示，若以每天287噸垃圾無法焚燒，再1年掩埋場就會飽和。

張芬郁指出，大里掩埋場原只是調解焚化爐歲修時暫置垃圾，但從2019年暫置2萬多噸，到現在暴增到30萬噸，環境部長彭啟明日前視察新竹縣竹東和新豐兩處掩埋場，看見竹東掩埋場5千噸和新豐22萬噸的天量垃圾感到震驚，若他看見大里掩埋場多達30萬噸，驚嚇度應該會破表。

張芬郁表示，對於持續增加掩埋量，大里清潔隊用心管理壓力甚大，嚴格覆蓋處理後的底渣廢料，避免沼氣引發公安問題及地下水和空氣污染，但隨著天氣炎熱，整座垃圾山瀰漫酸臭味，環保局年年講要去化，卻變成年年增加「只進不出」，對大里居民無法交待。

張芬郁指出，台中垃圾問題在林佳龍擔任市長時就看出端倪，計畫以10億元經費進行文山焚化爐整備，提升垃圾焚燒量從每日600噸到710噸，盧秀燕上任改朝ROT汰舊換新增加到900噸，立意雖佳卻拖延至今沒有動靜，經費也從40億增加到80億左右，要求年底前一定要決標，不能再跳票。

市府環保局表示，正加速轄內焚化廠汰舊換新作業，目前文山廠的招商文件草案正修訂中，預計今年如期完成，不僅可提升再生能源發電效率，亦可降低空污排放；後續待3座焚化廠均恢復處理量能後，暫置於大里掩埋場內的垃圾將可陸續進廠去化。

台中焚化爐垃圾處理量能不夠，讓大里等垃圾掩埋場堆置垃圾持續增加，張芬郁議員要求文山焚化爐汰舊換新，年底前一定要決標，不能再跳票。（記者陳建志攝）

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