最後邀約！南投國姓港源國小8/1廢校 6/28最後降旗典禮
2024/06/24 17:56
〔記者佟振國／南投報導〕最後一張邀請函！南投縣國姓鄉港源國小將於8月1日正式廢校走入歷史，最近畢業校友收到令其心疼的邀請函，邀請本月28日（週五）學期最後上課日回母校，參加最後的降旗典禮，用祝福向母校道別，未來土地建物將由鄉公所向縣府申請有償撥用，進一步活化。
國姓鄉南港村自1961年起就有南港、港源兩所國小，算是全鄉獨有，但受少子化衝擊，2校都面臨招生困難窘境，今年港源國小只有8位學生，日前6年級3位學童畢業後，全校2至5年級只剩5人，學校也確定8月1日113學年度起整併至北山國小，成立逾一甲子的港源國小正式走入歷史。
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最近畢業校友收到學校的邀請函，邀請校友28日（週五）也是學期最後上課日回母校相聚，參加最後的降旗典禮，用祝福與母校道別，讓母校之名永留校友心中，校長梅文慧說，先前的畢業典禮學生才是主角，為避免活動失焦，才決定擇期邀請校友回母校餐敘話當年，也正式向母校告別。
至於港源國小校地建築，後續將由鄉公所向縣府申辦有償撥用，最快明年度完成撥用程序，進一步活化利用，初步已有親愛愛樂、長照與醫美機構洽詢，但無進一步消息，公所表示，待撥用程序完備後再詳細研議其他單位承租事宜，暑假將至及未來廢校後，仍建請縣府加強校地、校舍的管理維護，避免荒廢或遭人破壞。