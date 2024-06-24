最後邀約！南投國姓港源國小8/1廢校 6/28最後降旗典禮

國姓鄉港源國小將於6月28日舉行最後的降旗典禮。（記者佟振國攝）

2024/06/24 17:56

〔記者佟振國／南投報導〕最後一張邀請函！南投縣國姓鄉港源國小將於8月1日正式廢校走入歷史，最近畢業校友收到令其心疼的邀請函，邀請本月28日（週五）學期最後上課日回母校，參加最後的降旗典禮，用祝福向母校道別，未來土地建物將由鄉公所向縣府申請有償撥用，進一步活化。

國姓鄉南港村自1961年起就有南港、港源兩所國小，算是全鄉獨有，但受少子化衝擊，2校都面臨招生困難窘境，今年港源國小只有8位學生，日前6年級3位學童畢業後，全校2至5年級只剩5人，學校也確定8月1日113學年度起整併至北山國小，成立逾一甲子的港源國小正式走入歷史。

請繼續往下閱讀...

最近畢業校友收到學校的邀請函，邀請校友28日（週五）也是學期最後上課日回母校相聚，參加最後的降旗典禮，用祝福與母校道別，讓母校之名永留校友心中，校長梅文慧說，先前的畢業典禮學生才是主角，為避免活動失焦，才決定擇期邀請校友回母校餐敘話當年，也正式向母校告別。

至於港源國小校地建築，後續將由鄉公所向縣府申辦有償撥用，最快明年度完成撥用程序，進一步活化利用，初步已有親愛愛樂、長照與醫美機構洽詢，但無進一步消息，公所表示，待撥用程序完備後再詳細研議其他單位承租事宜，暑假將至及未來廢校後，仍建請縣府加強校地、校舍的管理維護，避免荒廢或遭人破壞。

南投縣國姓鄉港源國小8月1日正式廢校，校方則是邀校友6月28日這學期最後上課日回母校相聚。（記者佟振國攝）

國姓鄉港源國小廢校後未來將由國姓鄉公所爭取有償撥用進一步活化。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法