屏縣高中職免試入學今年多1校可選 屏科實中師資全到位陣容堅強

屏科實中也加入國際外籍教師甄選聯盟，遠赴美國選聘外籍教師。（屏科實中提供）

2024/06/24 15:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高中職免試入學作業現正進行志願選填，今年起屏東縣學子多一個志願選擇，就是「國立屏科實驗高級中學」，校方表示，該校師資全數到位，從1千多名報名者中甄選出25位優秀教師，陣容相當堅強。

屏科實中為國科會為提供科學園區未來進駐的重要配套，提供國小、國中、高中階段之教育服務。校地於屏東市六塊厝的高鐵特定區中，校園工程已於今年（2024年）4月23日動土，中學部前2年獲大仁科技大學協助校舍及教學設施全力支援，預計將於2026年6月完成第一期校舍工程並回到校本部上課。

請繼續往下閱讀...

屏科實中籌備主任也將是第一任校長陳志偉表示，除學校硬體建設順利且進度超前外，屏科實中更用心於對未來學生的學習與生涯探索。自2月至6月已辦理4次的教師甄試，從1千多位優秀教師中甄選出25位教師，錄取率僅不到2％，同時也加入國際外籍教師甄選聯盟，遠赴美國波士頓選聘2位外籍教師。每位老師均具備專題研究及雙語教學的教學能力，將是未來帶領學生學習成長最重要的力量。

陳志偉指出，第一年於屏東區招生高中部學生80位，在課程發展上，除紮實學科基礎能力以厚植未來學測分科考驗外，更發展「屏科國際學」以半導體航太科技、淨零碳排國際素養及屏東在地地方文創為重要面向。另「屏科探究學」主要培養學生專題研究能力，讓學生在一學年學習後完成專題研究，並配合外師指導以全英語進行專題研究發表，豐富學生學習歷程檔案。

陳志偉也表示，學校在國科會、教育部及屏東縣政府及南部重要大學的全力支持下，獲得產學單位及計畫支援，將於每週彈性課程規劃「人工智慧知能及應用」微課程、並安排前往產業及研究單位參訪引導學生生涯探索以及邀請學有專長人士入校進行大師講堂座談提供典範學習。

過去屏東區優秀子弟常選擇至高雄區求學，屏科實中設定以提供屏東優秀子弟最優質選擇為目標並以正式上路，校方歡迎具有自我期許、願意接受挑戰及多元發展的國三學生加入。詳情可上屏科實中網站查詢。

屏科實中中學部前2年獲大仁科技大學協助校舍及教學設施全力支援。（記者羅欣貞攝）

屏科實中校舍示意圖。（屏科實中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法