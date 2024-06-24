新北夏季20大活動揭曉 董事長、四分衛、拍謝少年音樂祭狂歡

樂團帶來表演。（記者陳奕劭攝）

2024/06/24 15:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假玩不完！新北市政府將在6月至10月舉辦夏季20大系列活動，並公開音樂祭演唱卡司，歌手巴大雄、樂團拍謝少年、P!SCO將參加「貢寮國際海洋音樂祭」，董事長樂團、四分衛樂團也將在「淡水漁舞河岸音樂祭」演出。詳細資訊可上新北市觀光旅遊網或新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

新北市府今天（24日）舉辦「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」記者會，集結16局處揭曉夏季20大系列活動，包括「碧潭水舞季」、「新北市兒童藝術節」、「福隆生活節」等，讓民眾一路暢玩到10月。

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記者會有樂團演出，公開音樂祭卡司，更聚集新北市的旅行、旅宿業者、觀光工廠與伴手禮業者展示夏季旅遊住宿等優惠與在地特色伴手禮，滿足新北市觀光客一切需求。

新北市長侯友宜表示，新北市在6月到10月份的夏日時刻，舉辦20大系列活動，包括國際貢寮海洋音樂祭、淡水漁舞河岸音樂祭、八里城市沙雕展、北海潮與火，石門舉辦的北海岸國際風箏節等，歡迎夏日來到新北出遊。

觀光旅遊局表示，「2024新北市河海音樂季」推出2大獨立音樂舞台，「貢寮國際海洋音樂祭」將在7月19日至21日開唱，卡司有歌手巴大雄、樂團拍謝少年、P!SCO、海洋獨立音樂大賞決賽前10強等；「淡水漁舞河岸音樂祭」將在7月27日、28日、8月3日舉行，董事長樂團、四分衛樂團、公館青少年將帶來充實的音樂饗宴。

新北夏季20大活動揭曉。（記者陳奕劭攝）

記者會眾人合影。（記者陳奕劭攝）

旅宿業者提供優惠。（記者陳奕劭攝）

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