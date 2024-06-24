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改善淹水問題 頭份雨水下水道2期工程動工

頭份市民族路及八德一路雨水下水道第2期工程，開工動土，預計明年12月底完工。（圖由縣府提供）

頭份市民族路及八德一路雨水下水道第2期工程，開工動土，預計明年12月底完工。（圖由縣府提供）

2024/06/24 14:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市田寮、東庄里一帶地勢較低窪，逢大雨易淹水，縣府獲內政部國土管理署分2期補助共1億3000萬元經費改善，第2期工程今（24）日辦理動工，將延續已完工的第1期工程，接續於民族路後段及八德一路施作561公尺的雨水箱涵，將雨水匯入永貞路幹線，透過永貞抽水站將雨水排出，以解決當地水患問題。

頭份田寮、東庄里的永貞路、民族路、八德一路一帶因地勢較低，每逢豪大雨或颱風易造成積淹水現象，縣府爭取中央補助於10年前設置啟用永貞抽水站後，已有效改善永貞路易淹水情形。

但民族路及八德一路一帶排水僅依賴道路邊溝，無法有效排入永貞路雨水下水道幹線，因此，縣府爭取內政部國土署分2期補助共計1億3000萬元建構該地區雨水下水道幹線，將此區雨水匯入永貞路幹線，再進入永貞抽水站排出雨水。

第1期工程由永貞路抽水站接至民族路與八德一路口前，施作733公尺雨水箱涵，經費約6500萬元，已在前年2月啟用。

今天第2期工程動工，將接續施作民族路尚未完成的48公尺及八德一路513公尺，共計長561公尺的雨水箱涵，總經費約6500萬元，預計明年12月底完工。

開工儀式由縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、國土管理署副總工程師蘇建隆、副分署長沈益生、副議長張淑芬、縣議員蕭詠萱、徐功凡、陳永賢、陳光軒、鄭聚然、曾玟學、頭份市長羅雪珠等人共同持鏟動土，並上香祈福工程順利、平安。

鍾東錦指出，頭份市民族路、八德一路一帶是易淹水地區，施作的雨水下水道工程完工後，將可改善淹水問題，感謝頭份鄉親的協助及地主的配合，才能夠如期興建該項工程，施工期間若影響交通或造成不便，請鄉親見諒。

縣府水利處長楊明鐃簡報說明，該項工程完工後，將解決民族路及八德一路附近淹水問題，同時建構完善的雨水下水道系統，可有效分流雨水，並導入永貞抽水站排山，保障居民生命財產安全，在1、2期工程完工後，縣府將繼續爭取永貞抽水站第2期工程。

頭份市八德一路將施作雨水下水道箱涵，預計明年12月底完工。（圖由縣府提供）

頭份市八德一路將施作雨水下水道箱涵，預計明年12月底完工。（圖由縣府提供）

縣府水利處長楊明鐃簡報說明工程內容。（圖由縣府提供）

縣府水利處長楊明鐃簡報說明工程內容。（圖由縣府提供）

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